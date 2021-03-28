Неизвестные силы атаковали три военные колонны международной коалиции в Ираке

Сразу три военные колонны с техникой международной коалиции в Ираке подверглись нападениям. Произошли эти атаки в иракских провинциях Ди-Кар, Кадисия и Бабиль.

Атаки осуществлялись с использованием самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны на обочине дорог, по которым следовали колонны коалиции. К счастью, никто из военных и гражданских лиц не погиб, но один военный пострадал и был доставлен в больницу. В результате взрывов получили повреждения несколько грузовиков.

На минувшей неделе шиитские боевики совершили сразу четыре нападения за один день на конвои международной коалиции, возглавляемой США. Все теракты осуществлялись в южных провинциях Ирака.

В последнее время нападения на колонны снабжения и техники международной коалиции в Ираке происходят довольно часто. Ответственности за них до сих пор на себя никто не взял. Ранее же ударами международной коалиции угрожали шиитские формирования, в том числе и проиранская группировка «Катаиб Хезболлах».