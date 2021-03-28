Неизвестные силы атаковали три военные колонны международной коалиции в Ираке

Сегодня, 14:34

Анна Лисова

0

Image 16+
Неизвестные силы атаковали три военные колонны международной коалиции в Ираке

Сразу три военные колонны с техникой международной коалиции в Ираке подверглись нападениям. Произошли эти атаки в иракских провинциях Ди-Кар, Кадисия и Бабиль.

Атаки осуществлялись с использованием самодельных взрывных устройств, которые были спрятаны на обочине дорог, по которым следовали колонны коалиции. К счастью, никто из военных и гражданских лиц не погиб, но один военный пострадал и был доставлен в больницу. В результате взрывов получили повреждения несколько грузовиков. 

На минувшей неделе шиитские боевики совершили сразу четыре нападения за один день на конвои международной коалиции, возглавляемой США. Все теракты осуществлялись в южных провинциях Ирака. 

В последнее время нападения на колонны снабжения и техники международной коалиции в Ираке происходят довольно часто. Ответственности за них до сих пор на себя никто не взял. Ранее же ударами международной коалиции угрожали шиитские формирования, в том числе и проиранская группировка «Катаиб Хезболлах».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Неизвестные силы атаковали три военные колонны международной коалиции в Ираке

Сегодня, 14:34

Китай: военные учения США и Индии это вздор

Сегодня, 14:19

Американский генерал: Два стелса F-35 выполнят ту же задачу, что 20 истребителей четвертого поколения

Сегодня, 13:49

Из-за ошибки спецслужб США «тролли» в Африке агитировали за Байдена

Вчера, 14:44

Деньги американских налогоплательщиков уходят "глубинному государству"

Вчера, 12:44

На Аляске разбился на вертолете самый богатый человек Чехии

Вчера, 09:59

Монтян напомнила о планах США разбомбить Израиль из-за Суэцкого канала

28-03-2021, 21:24

Обнародованы кадры истребителя Су-30СМ ВВС Армении с управляемыми ракетами

28-03-2021, 07:09

Пашинян пожалел использовать Су-30СМ в войне в Карабахе

27-03-2021, 15:19

Российское посольство в ЦАР призывает к полному разгрому боевиков СРС

27-03-2021, 15:04

Бюрократические барьеры: россиянка два месяца не может вернуться домой из США

27-03-2021, 14:09

Эксперты назвали заведомо провальным «ливийский план» США против РФ

26-03-2021, 00:34

Шугалей рассказал о результатах социологических исследований в Чаде

25-03-2021, 19:49

Литовкин: российский Су-57 вынудил США срочно искать замену неудавшемуся F-35

24-03-2021, 14:29

Австрийский канцлер предсказал раскол Европы

24-03-2021, 13:49

Российская авиация беспощадно бомбит турецкие силы в сирийском Идлибе

24-03-2021, 13:09

Западноукраинский эксперт рассказал о задаче-минимум, которую хотят решить США в вопросе «СП-2»

24-03-2021, 10:04

США боятся эффективности российской «ЧВК Вагнера»

23-03-2021, 20:29

Британия: русские могут лишить Лондон подводных коммуникаций

23-03-2021, 18:04

Le Figaro: РФ ввела Европу в ступор и бессилие

23-03-2021, 11:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров