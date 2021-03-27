На Аляске разбился на вертолете самый богатый человек Чехии

Сегодня, 09:59

Ольга Громова

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На Аляске разбился на вертолете самый богатый человек Чехии

В американском штате Аляска потерпел крушение вертолет, на борту которого находился Петр Келлнер - самый богатый житель Чехии. Миллиардер, которому было всего 56 лет, погиб.

По информации местных военных, винтокрылая машина, которая разбилась близ ледника Кник, перевозила лыжников. Только одному из них удалось выжить, но его состояние врачами оценивается как тяжелое. Остальные пятеро погибли.

Тела погибших были найдены в ходе поисковой операции сотрудниками Национальной гвардии, а также добровольца из отряда спасателей. В данный момент они находятся на исследовании у судмедэкспертов.

Петр Келлнер являлся учредителем и главным акционером PPF Group N.V. Петр. Журнал Forbes в минувшем году его состояние оценил в 12,7 миллиарда долларов.

Список самых богатых людей Чехии он возглавлял в течение трех десятилетий.

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