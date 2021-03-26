Монтян напомнила о планах США разбомбить Израиль из-за Суэцкого канала

Сегодня, 21:24

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Монтян напомнила о планах США разбомбить Израиль из-за Суэцкого канала

Украинский правовед, публицистка, адвокат и блогер Татьяна Монтян сообщила, каким образом США намеревались разбомбить Израиль из-за Суэцкого канала. По словам Монтян, Вашингтон всерьез намеревался пустить атомные бомбы по израильскому региону, чтобы разблокировать Суэцкий канал.

Украинский эксперт Татьяна Монтян прокомментировала события Шестидневного вооруженного Израиля против Египта, Алжира, Сирии, Иордании и Ирака в 1967 году. Она напомнила, что в указанный период арабские государства путем стягивания военных к израильским границам смогли нивелировать деятельность добровольцев ООН, а также полностью заблокировали доступ Израиля к Красному морю и Суэцкому каналу почти на 8 лет. Тогда в США придумали стратегию, которая подразумевала осуществление серии атомных взрывов с помощью 520 бомб, чтобы проложить новый водный канал через Израиль. 

«Такой неординарный способ объяснялся очень просто — ведь чтобы вручную рыть канал, требовалось затратить много ресурсов, которых не было у Израиля. Если бы американцы осуществили свой план, то Средиземное море соединилось бы с заливом Акаба через пустыню Негев. Это позволило бы кораблям свободно попадать в Красное море и Индийский океан», - прокомментировала Татьяна Монтян. 

Украинский правовед добавила, что США вовремя осознали опасность такого радикального метода разблокировки Суэцкого канала, и запуск ядерных боеголовок так и не был произведен.

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