Пашинян пожалел использовать Су-30СМ в войне в Карабахе

Сегодня, 15:19

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Пашинян пожалел использовать Су-30СМ в войне в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не воспользовался имеющимися истребителями Су-30 СМ для противостояния в Нагорном Карабахе, тем самым спровоцировав перевес сил не в пользу Армении. Заявление Никола Пашиняна о том, что Су-30 СМ оказались неэффективными в противостоянии за Нагорный Карабах из-за того, что якобы не были оснащены боевыми ракетами, оказалось ложным. Об этом пишет «Avia.pro».

В Сети появилась фотография, сделанная за несколько недель до начала вооруженного карабахского противостояния. На ней видно, что истребитель Су-30СМ ВВС Армении вооружен ракетами. На опубликованном снимке отчетливо видно, что на подвесках боевого самолёта находятся авиационные ракеты Р-27 и Р-73 — аналитики отметили, что даже их вполне бы хватило для нейтрализации турецких дронов «Bayraktar TB2» и азербайджанских штурмовиков Су-25. 

«Данное доказательство свидетельствует о том, что Пашянин открыто солгал насчет неэффективности Су-30СМ, и обвинил в этом предыдущее правительство. Стремление к власти и личные амбиции премьер-министра привели к тому, что он попросту сдал свою страну на пользование противнику. Ведь если бы Армения задействовала свои истребители, она могла бы выйти победителем в этой войне. Разве можно теперь доверять Пашиняну, который фактически обвинил в проигрыше российское вооружение?» - прокомментировали эксперты.

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