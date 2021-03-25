Российское посольство в ЦАР призывает к полному разгрому боевиков СРС

Посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко призвал положить конец группировке «Коалиции патриотов за перемены».

Заявление посла было опубликовано 26 марта на сайте Ndjoni Sango . Он призвал продолжить контрнаступление до тех пор, пока группировке «Коалиции патриотов за перемены» не будет положен конец. На сегодняшний день уже более 60% территории страны возвращено под государственный контроль.

«Но этого пока недостаточно, боевики продолжают нападать на позиции законных властей. Поэтому я считаю, что надо покончить с бандитизмом», - отметил Титоренко.





Успешное продвижение правительственных сил FACA во многом обеспечено поддержкой российских инструкторов, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера». При помощи союзников удалось начать широкомасштабную операцию по зачистке страны от радикалов.

В декабре радикалы совершили попытку свержения власти, в результате которой часть страны оказалась под контролем СРС. Армия ЦАР поступательно освобождает населенные пункты страны от боевиков, возвращая города к стабильности и порядку.