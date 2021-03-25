Российское посольство в ЦАР призывает к полному разгрому боевиков СРС

Посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко призвал положить конец группировке «Коалиции патриотов за перемены».
Заявление посла было опубликовано 26 марта на сайте Ndjoni Sango. Он призвал продолжить контрнаступление до тех пор, пока группировке «Коалиции патриотов за перемены» не будет положен конец. На сегодняшний день уже более 60% территории страны возвращено под государственный контроль.
«Но этого пока недостаточно, боевики продолжают нападать на позиции законных властей. Поэтому я считаю, что надо покончить с бандитизмом», - отметил Титоренко.
Успешное продвижение правительственных сил FACA во многом обеспечено поддержкой российских инструкторов, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера». При помощи союзников удалось начать широкомасштабную операцию по зачистке страны от радикалов.
В декабре радикалы совершили попытку свержения власти, в результате которой часть страны оказалась под контролем СРС. Армия ЦАР поступательно освобождает населенные пункты страны от боевиков, возвращая города к стабильности и порядку.
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