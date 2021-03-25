Бюрократические барьеры: россиянка два месяца не может вернуться домой из США

Сегодня, 14:09

0

Image 16+
Бюрократические барьеры: россиянка два месяца не может вернуться домой из США
Источник фото: Федеральное агентство новостей

Мира Тэрада (ранее Оксана Вовк) два месяца не может вернуться на родину после отбывания срока в американской колонии. При экстрадиции были утеряны документы, которые необходимы ей для выезда за пределы США.

Срок тюремного заключения истек 29 января 2021 года, но гражданка РФ все еще находится на территории США. Суд приговорил ее к 2,5 года тюрьмы, уменьшив срок, запрашиваемый обвинением, так как она почти полгода провела под стражей на территории Финляндии, где ее задержали по запросу американских властей. 

Для возвращения домой ей необходимы документы, подтверждающие личность. Американская миграционная служба намеренно создает проблемы для возвращения удерживаемой домой, считают правозащитники. С имеющимися сложностями могли бы справиться российские дипломаты, работающие в США, но во внешнеполитическом ведомстве буквально не реагируют на ситуацию.

По мнению правозащитницы Марии Бутиной, бюрократические барьеры американской системы фактически добавили к тюремному сроку два месяца пребывания в депортационном центре. Она рассчитывает, что россиянка в ближайшее время будет вызволена из США.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда
США

Лента

Пашинян пожалел использовать Су-30СМ в войне в Карабахе

Сегодня, 15:19

Российское посольство в ЦАР призывает к полному разгрому боевиков СРС

Сегодня, 15:04

Бюрократические барьеры: россиянка два месяца не может вернуться домой из США

Сегодня, 14:09

Эксперты назвали заведомо провальным «ливийский план» США против РФ

Вчера, 00:34

Шугалей рассказал о результатах социологических исследований в Чаде

25-03-2021, 19:49

Литовкин: российский Су-57 вынудил США срочно искать замену неудавшемуся F-35

24-03-2021, 14:29

Австрийский канцлер предсказал раскол Европы

24-03-2021, 13:49

Российская авиация беспощадно бомбит турецкие силы в сирийском Идлибе

24-03-2021, 13:09

Западноукраинский эксперт рассказал о задаче-минимум, которую хотят решить США в вопросе «СП-2»

24-03-2021, 10:04

США боятся эффективности российской «ЧВК Вагнера»

23-03-2021, 20:29

Британия: русские могут лишить Лондон подводных коммуникаций

23-03-2021, 18:04

Le Figaro: РФ ввела Европу в ступор и бессилие

23-03-2021, 11:54

Великобритания заменит своих военных дронами

23-03-2021, 10:54

В Совфеде рассказали, зачем Лондону понадобилось столько ядерного оружия

23-03-2021, 10:24

Минобороны Армении отрицает участие страны в антироссийских учениях НАТО

23-03-2021, 09:44

The Economist попыталось разъяснить читателям значение российского термина «пропагондон»

22-03-2021, 20:24

Максим Шугалей раскритиковал доклад ООН по Ливии за ссылки на сомнительные источники

22-03-2021, 18:29

Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед американскими кораблями в Черном море

22-03-2021, 16:54

Sina: настоящим врагом для США является Япония, а не Россия

22-03-2021, 15:39

Российская подводная лодка ДЭПЛ караулила американский авианосец у острова Крит Греции

22-03-2021, 14:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров