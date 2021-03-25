Бюрократические барьеры: россиянка два месяца не может вернуться домой из США

Мира Тэрада (ранее Оксана Вовк) два месяца не может вернуться на родину после отбывания срока в американской колонии. При экстрадиции были утеряны документы, которые необходимы ей для выезда за пределы США.

Срок тюремного заключения истек 29 января 2021 года, но гражданка РФ все еще находится на территории США. Суд приговорил ее к 2,5 года тюрьмы, уменьшив срок, запрашиваемый обвинением, так как она почти полгода провела под стражей на территории Финляндии, где ее задержали по запросу американских властей.

Для возвращения домой ей необходимы документы, подтверждающие личность. Американская миграционная служба намеренно создает проблемы для возвращения удерживаемой домой, считают правозащитники. С имеющимися сложностями могли бы справиться российские дипломаты, работающие в США, но во внешнеполитическом ведомстве буквально не реагируют на ситуацию.

По мнению правозащитницы Марии Бутиной, бюрократические барьеры американской системы фактически добавили к тюремному сроку два месяца пребывания в депортационном центре. Она рассчитывает, что россиянка в ближайшее время будет вызволена из США.