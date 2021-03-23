Шугалей рассказал о результатах социологических исследований в Чаде

Жители Республики Чад хотят видеть президентом Идриса Деби. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, основываясь на результатах социологического опроса в Чад.

По словам Шугалея, 50,4% опрошенных отдадут свой голос за действующего главу республики Идриса Деби. Его ближайший соперник в предвыборной гонке набрал всего 4,6% голосов от участников опроса. Вместе с этим, 29% респондентов отказались комментировать свое мнение о будущем главе республики. Социолог уверен, что к началу выборов эти голоса упадут в копилку Деби.

«Однако, как подсказывает мой опыт, вероятнее всего, часть голосов не определившихся отойдут Деби, что сделает его победу в первом туре более уверенной», – рассказал Максим Шугалей.

По мнению социолога, такой высокий процент одобрения со стороны жителей Республики Чад Деби получил благодаря своей грамотной политике в важных для страны вопросах. Так, действующий глава Чад старается снизить негативное влияние на выборы со стороны третьих сил, при этом не прибегая к агрессивной риторике. Шугалей уверен, что именно подход «мягкой силы» положительно влияет на стабильность в стране.

Президент ФЗНЦ отметил, что жители Чад приветствуют работу Идриса Деби по искоренению последствий долгой французской колониальной политики, что сделало страну одной из самых бедных в мире. Шугалей отметил, что уровень бедности волнует и местное население. 43% опрошенных главной проблемой Чад назвали именно бедность, тогда как 34,7% указали на безработицу.

«Колониальная агрессия Пятой республики по-прежнему сильна. В настоящее время Франция обладает первоочередным правом распоряжаться природными ресурсами своих бывших колоний. Африканцы не могут продать полезные ископаемые по более высокой цене другим странам. 85% африканских валютных резервов находятся в казначействе Франции. Только 15% доходов граждане африканских стран могут пустить на экономическое развитие. Возникает закономерный вопрос: как при таких «драконовских» условиях развивать экономику?» – задается вопросом Шугалей.

Стоит отметить, что свои интересы в Республике Чад продвигали и США. В течение нескольких лет американское правительство разворачивает полномасштабные военные миссии во многих странах Африки. В 2014 году руководство США отправило в Чад беспилотники и наземные войска для ликвидации группировки Боко Харам (запрещена в РФ). Некоторое время спустя в стране стали появляться военные базы США под контролем АФРИКОМ (Африканское командование вооружённых сил США).

Несмотря на активное присутствие военных сил США и Франции в регионе, африканские страны все больше обращаются за помощью в разрешении ситуации на континенте к другим мировым игрокам. Так, в 2019 году на полях саммита «Россия – Африка» Идрис Деби назвал Россию главным союзником Чад в борьбе с терроризмом и гарантом стабильности в регионе.