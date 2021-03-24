Эксперты назвали заведомо провальным «ливийский план» США против РФ

В последнее время у американцев является весьма популярным «ливийский план» нанесения ударов стратегической авиации ВВС США по территории Российской Федерации.

При детальном анализе эта доктрина США изначально обречена на провал. Сразу бросается в глаза, что военные эксперты Пентагона не видят никакой разницы между Ливией в 2011 году и Россией образца 2021 года. Совсем недавно, когда исполнилось 10 лет бомбежки в Ливии ВВС США, состоялся демонстративный пролет пары боевых самолетов США В-1B Lancer («Улан») и пары В-2 Spirit («Дух») над Исландией, Гренландией и Великобританией. Этой демонстрацией Пентагон обозначил основную цель Америки — показать союзникам по НАТО, что США способны издалека ударить крылатыми ракетами по России извне радиуса ПВО, по «ливийскому сценарию».

Юрий Кнутов, руководитель музея ПВО, военный аналитик по боевым вооружениям считает, что США до сих пор действуют по старинке. Начиная с 70-х, российские военные научились эффективно отражать удары стратегических бомбардировщиков, которые находятся вдали от зоны действия ПВО. Российский эксперт Юрий Крутов говорит, что в действительности не существует «ливийского плана».

В марте 2011 г. развернулась операция США Odyssey Dawn. Целью операции было сдерживание армии Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. Силы НАТО – США, Великобритания, Франция, Италия, резко ударили по войскам Ливии. Сначала была ликвидирована ПВО, как наиболее легкая цель.

Так считает военный аналитик Виктор Литовкин:

«На тот момент у Ливии существовала весьма слабая ПВО. Это были раздельные элементы. Не было цельных эффективных защитных комплексов и систем. Такие фрагменты невозможно было использовать, как мощную сеть единой защиты ливийского государства. Каждый отдельный пункт ПВО на то время сильно устарел. Они были изготовлены различными странами — СССР, Францией, Германией».

Мировые эксперты по вооружениям рассказывают, что 20 лет назад Ливия ещё обладала мощным военным потенциалом. ПВО, которую создавали совместно с СССР в 80-е годы, служила надежной защитой для всей Ливийской Джамахирии. Все порушилось в 1992 году, после ввода международных санкций. К началу 2000-х львиная доля армейских запасов для ПВО была списана. Остальное вооружение пришло в негодность, устарело.

Колоссальный убыток ливийской обороне нанесли санкции западных стран и США. Из-за них нельзя было покупать новые вооружения и запасные части для старого оружия, чтобы восстановить и отремонтировать. По состоянию на 2011 год, у Муаммара Каддафи в наличии осталось только 20 старых разваливающихся дивизионов ЗРК и 4 дивизиона ЗРС С-200ВЭ. Еще была одна бригада зенитных ракет от Франции «Crotale» — образца конца 70-х. Вот на эти защитные силы Ливийской Джамахирии и были пущены 112 крылатых ракет «Томагавк» производства Соединенных Штатов Америки. Они стартовали с боевых судов и субмарин ВМС США, Франции и Великобритании.

Эти крылатые ракеты — не такая уж сложная цель для тех же самых С-200, считает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Но в ливийской армии не оказалось радиолокационных станций, которые бы могли засечь низколетящие цели.

«Ракета «Томагавк» — если она обнаружена, если на нее своевременно наведена стрельбовая станция, — то она, как цель, никакой проблемы из себя не представляет для любого зенитно-ракетного комплекса. Ракета идет без помех, ее скорость не превышает 900 км в час без сложных маневров. Ее преимущество — низкая высота, а у ливийцев с такими станциями ПВО были проблемы», — утверждает Сивков.