Литовкин: российский Су-57 вынудил США срочно искать замену неудавшемуся F-35

США в срочном порядке запускают в производство истребитель поколения пять минус, поскольку глубоко озабочены успехом российского истребителя Су-57, тогда как их F-35 возложенных на него надежд не оправдал. В этом уверен российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Вашингтон недавно анонсировал выпуск новых истребителей F-36 Kingsnake, которые призваны заменить в ВВС F-16 Fighting Falcon. Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин считает, что на самом деле цель преследуется совсем иная. Штаты намереваются посредством этого самолета сгладить провал своего истребителя пятого поколения F-35, который позиционировался как «самый лучший в мире».

«Это чудо техники вышло в свет недоработанным — у него насчитывается 900 наработок. В связи с чем производство этих самолетов сейчас, как известно, прекращено», — напомнил Литовкин.

Судя по всему, в Штатах не был бы таким болезненным провал F-35, если бы не успех российского истребителя пятого поколения Су-57, который быстро обставит на экспортной арене пресловутые F-22 и F-35. Стелс, который разрабатывался в России, значительно превосходит по боевым возможностям своих конкурентов. Ко всему, он будет «брать» еще и ценой.

«F-36 формально будет заменой F-16. Но по факту на рынке он встанет вместо F-35. Именно на него и будет делаться основная ставка в будущем — истребитель станет главным экспортным вариантом», — резюмировал Литовкин.