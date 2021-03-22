Российская авиация беспощадно бомбит турецкие силы в сирийском Идлибе

Турецкое правительство в последние дни испытывает чрезвычайное возмущение тем, как себя ведут ВКС Российской Федерации в провинции Идлиб на территории Сирийской Арабской Республики. Анкара выступает с множественными обвинениями Москвы, что якобы российские военнослужащие дестабилизируют обстановку в данном регионе. Однако в реальности ситуация на месте развивается совсем по-другому.

На протяжении последнего года власти Турции не выполнили ни одного пункта из соглашения, которое они подписали с Россией по своим действиям в Сирии и по урегулированию эскалации внутри сирийского конфликта. Наоборот, специально напрягая и так взрывоопасную обстановку в этой арабской стране, Анкара и дальше осуществляет широкомасштабные поставки современных видов вооружения собственного производства и закупленного у других стран своим подконтрольным боевикам. Это оружие используют турецкие джихадисты, совершая многочисленные атаки на позиции сирийской правительственной армии. Российская Федерация долго не вмешивалась в подобные акции представителей Турции на территории САР, однако сейчас этому терпению пришел конец.

Российские летчики ВКС начали жестко наказывать Анкару за нарушение договоренностей, которые подписаны между двумя странами. Поэтому джихадистов, воюющих против законной сирийской армии, а также их базы и другие точки дислокации боевая авиация РФ атакует с воздуха. Таким же ударам подвергаются и места переправки нефти и вооружения. На днях Турция возмутилась и захотела видеть у себя «на ковре» российских дипломатов, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

«Министерство иностранных дел Турции вызвало посла России и выказало ему глубокую обеспокоенность в связи с ростом напряженности в сирийском Идлибе. Параллельно те же опасения были выказаны военному атташе РФ в Турции. Власти Турции считают, что участившиеся артиллерийские обстрелы САА и авиаудары ВКС России в зоне деэскалации — это не что иное, как нарушение договора между РФ и Турцией и дестабилизация обстановки в регионе», — говорится в статье издания «Directorate 4».

В публикации подчеркивается, что просьбы прекратить обстрелы оборонным ведомством Турции были озвучены еще неделю назад, сразу после повторной атаки округа Аль-Хамран (речь идет о событии, датируемом началом марта, когда российская авиация ударила по стоянке грузовиков с нефтью). На этот раз поводом стал воскресный удар по больнице в провинции Идлиб. Аналитики отмечают, что РФ и САА в Идлибе своими действиями пытаются не допустить нового наступления протурецких джихадистов, к чему в Анкаре явно были готовы и оказывали содействие. Если Турция и далее будет продолжать игнорировать договоренности по зоне деэскалации, военные Сирии и России могут после Идлиба перейти к зачистке и других регионов республики.