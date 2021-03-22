Австрийский канцлер предсказал раскол Европы

Сегодня, 13:49

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Австрийский канцлер предсказал раскол Европы

Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил о предстоящем расколе Европы из-за тотальной нехватки вакцин от коронавируса. По словам политика, неравномерное распределение препарата от коронавируса по странам Европы чревато разделением населения «на первый и второй сорт», что приведет к бунту и расколу союза, передает «НТВ».

Канцлер Австрии Себастян Курц отметил, что сложившаяся в Европе обстановка с неравномерным распределением вакцин грозит полноценным расколом.

«Мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы разрыв в Евросоюзе с точки зрения охвата населения вакцинацией все больше увеличивался и мы, таким образом, создавали страны — члены ЕС второго сорта. Это противоречит принципам Евросоюза, и в целом такая ситуация недопустима», - прокомментировал Курц.

Политик подчеркнул, что если оперативно не найти компромисс, некоторые страны ЕС смогут достичь коллективного иммунитета от коронавируса уже к началу лета, а другие страны не смогут полностью вакцинироваться вплоть до конца 2021 года, что никак не улучшит глобальную эпидемиологическую ситуацию в Европе.

«Еще в январе был заключен договор о пропорциональной и справедливой поставке вакцин в европейские страны. Однако на сегодняшний день поставка препаратов осуществляется не в соответствии с количеством жителей в каждой конкретной стране, а в зависимости от предварительного заказа», - добавил Себастьян Курц.

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