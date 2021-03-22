Западноукраинский эксперт рассказал о задаче-минимум, которую хотят решить США в вопросе «СП-2»

Сегодня, 10:04

0

Image 16+
Западноукраинский эксперт рассказал о задаче-минимум, которую хотят решить США в вопросе «СП-2»

Украинский политолог и военный эксперт Святослав Вышинский сообщил о стратегии, которой придерживается Вашингтон в решении вопроса строительства газовой магистрали «Северный поток-2». По словам эксперта, своими санкциями США намеревается «удушить» германскую промышленность, для чего проводит политику ее дестабилизации. 

Политолог из западноукраинского города Черновцы Святослав Вышинский подчеркнул, что из-за активной антироссийской политики США и ее попыток блокировки газовой магистрали «Северный поток-2» страдает также и Германия, особенно на фоне перехода страны к «зеленой энергетике».

«Американцы определенно хотят превратить Германию в хромую утку, которая сразу будет зависима как от погодных колебаний, так и от весьма дорогих морских поставок сниженного газа. Для этого Вашингтон объявил, что все компании, которые участвуют в СП-2 рискуют оказаться под американскими санкциями. Следовательно, из энергетической системы Германии просто хотят выбить дешевый и бесперебойный источник топлива», - прокомментировал Вышинский.

Эксперт подчеркнул, что антироссийская стратегия США очень негативно отражается и на германской экономике, потенциально обрекая страну на упадок.

«Если Германия погрузится в глубокий кризис, что скорее всего и произойдёт, то это в сущности будет означать конец Европейского союза как целого объединения. Ведь без сильной и экономически стабильной Германии невозможна сильная Европа», - добавил аналитик.

Святослав Вышинский подчеркнул, что стабильность и сильную экономику Германии в большей степени помогает обеспечивать именно Россия, причем как в энергетическом резервуаре, так и в виде военного противовеса НАТО.

«Вашингтон однозначно будет и далее блокировать строительство СП-2, поскольку его ключевой стратегией является подача российского газа именно через украинскую газотранспортную систему, которую могут полностью контролировать США», - резюмировал эксперт.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Литовкин: российский Су-57 вынудил США срочно искать замену неудавшемуся F-35

Сегодня, 14:29

Австрийский канцлер предсказал раскол Европы

Сегодня, 13:49

Российская авиация беспощадно бомбит турецкие силы в сирийском Идлибе

Сегодня, 13:09

Западноукраинский эксперт рассказал о задаче-минимум, которую хотят решить США в вопросе «СП-2»

Сегодня, 10:04

США боятся эффективности российской «ЧВК Вагнера»

Вчера, 20:29

Британия: русские могут лишить Лондон подводных коммуникаций

Вчера, 18:04

Le Figaro: РФ ввела Европу в ступор и бессилие

Вчера, 11:54

Великобритания заменит своих военных дронами

Вчера, 10:54

В Совфеде рассказали, зачем Лондону понадобилось столько ядерного оружия

Вчера, 10:24

Минобороны Армении отрицает участие страны в антироссийских учениях НАТО

Вчера, 09:44

The Economist попыталось разъяснить читателям значение российского термина «пропагондон»

22-03-2021, 20:24

Максим Шугалей раскритиковал доклад ООН по Ливии за ссылки на сомнительные источники

22-03-2021, 18:29

Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед американскими кораблями в Черном море

22-03-2021, 16:54

Sina: настоящим врагом для США является Япония, а не Россия

22-03-2021, 15:39

Российская подводная лодка ДЭПЛ караулила американский авианосец у острова Крит Греции

22-03-2021, 14:14

США намерены модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

22-03-2021, 11:39

В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по РФ

22-03-2021, 10:14

НАТО втягивает Грузию в войну против России

22-03-2021, 09:04

Глава Азербайджана Алиев пригрозил России разрывом мирного соглашения с Арменией

21-03-2021, 10:09

В масштабных учениях в акватории Черного моря НАТО задействует 18 боевых кораблей

21-03-2021, 08:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров