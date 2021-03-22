Западноукраинский эксперт рассказал о задаче-минимум, которую хотят решить США в вопросе «СП-2»

Украинский политолог и военный эксперт Святослав Вышинский сообщил о стратегии, которой придерживается Вашингтон в решении вопроса строительства газовой магистрали «Северный поток-2». По словам эксперта, своими санкциями США намеревается «удушить» германскую промышленность, для чего проводит политику ее дестабилизации.

Политолог из западноукраинского города Черновцы Святослав Вышинский подчеркнул, что из-за активной антироссийской политики США и ее попыток блокировки газовой магистрали «Северный поток-2» страдает также и Германия, особенно на фоне перехода страны к «зеленой энергетике».

«Американцы определенно хотят превратить Германию в хромую утку, которая сразу будет зависима как от погодных колебаний, так и от весьма дорогих морских поставок сниженного газа. Для этого Вашингтон объявил, что все компании, которые участвуют в СП-2 рискуют оказаться под американскими санкциями. Следовательно, из энергетической системы Германии просто хотят выбить дешевый и бесперебойный источник топлива», - прокомментировал Вышинский.

Эксперт подчеркнул, что антироссийская стратегия США очень негативно отражается и на германской экономике, потенциально обрекая страну на упадок.

«Если Германия погрузится в глубокий кризис, что скорее всего и произойдёт, то это в сущности будет означать конец Европейского союза как целого объединения. Ведь без сильной и экономически стабильной Германии невозможна сильная Европа», - добавил аналитик.

Святослав Вышинский подчеркнул, что стабильность и сильную экономику Германии в большей степени помогает обеспечивать именно Россия, причем как в энергетическом резервуаре, так и в виде военного противовеса НАТО.

«Вашингтон однозначно будет и далее блокировать строительство СП-2, поскольку его ключевой стратегией является подача российского газа именно через украинскую газотранспортную систему, которую могут полностью контролировать США», - резюмировал эксперт.