Максим Шугалей раскритиковал доклад ООН по Ливии за ссылки на сомнительные источники

В понедельник, 22 марта, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей направил письмо в ООН. Социолог рассказал, что причиной его обращения стал некорректно составленный доклад по Ливии на имя Председателя Совета Безопасности ООН.

Специалист предположил, что экспертам организации не дали достоверных данных о происходящем в стране, тем более что в тексте доклада постоянно ссылаются на открытые отчеты и конфиденциальные источники. Глава ФЗНЦ объяснил, что на основе данного документа будут выноситься важные резолюции, поэтому недопустимо строить его на таких сомнительных источниках.

Шугалей одобрил, что в докладе отдельная глава посвящена отчету о действиях, угрожающих миру, а также стабильности и безопасности Ливии, однако, по мнению социолога, экспертам ООН недостает осведомленности в этой теме.

«Важно только и экспертам, и всем другим ответственным лицам разобраться — кто же реально угрожает, и кто пытается спасти многострадальную Ливию. Находясь там, у меня было много времени разобраться, кто с кем воюет. Поверьте, ливийцы не меньше чем Совет Безопасности ООН хотят мира в своей стране. И что самое важное — просят им просто не мешать этот мир построить», – сказал глава ФЗНЦ.

Такой интерес со стороны российского социолога к докладу ООН объясняется тем, что он специализируется на исследованиях Африканского региона. Сам ученый неоднократно бывал в Ливии, где лично проводил социологические исследования и видел, как на самом деле приходится жить людям.

«Доклад охватывает период с 25 октября 2019 года по 24 января 2021 года. По независящим от меня причинам, почти весь этот период я реально находился в этой стране - среди заключенных в тюрьме Митига. Моя страна освободила меня 10 декабря 2020 года после плена длинной в 18 месяцев. Арестовали меня как раз за то, что проводил в Ливии социологические исследования, пытался понять, как обстоят дела в разорванной кланами и войной стране накануне саммита Россия-Африка, который проходил в России в октябре 2019 года», – рассказал он.

Эксперт заметил, что западные страны лоббируют на территории Ливии свои интересы. Показательным в этом плане был 2019 год, когда ливийцы выразили желание самостоятельно выбирать властей и обустраивать свою жизнь, на фоне чего влияние со стороны США только возросло.

Социолог также поднял проблему отсутствия правосудия в стране. Заключенным ливийских тюрем не сообщают о сроках заточения, и зачастую даже не объясняют причину ареста.

«На все эти обстоятельства международное сообщество давно закрыло глаза. В докладе есть один абзац про то, что: «35. Продолжают иметь место произвольные задержания и жестокое обращение с заключенными… которые содержались в тюрьме Митига. Они сообщали о произвольных задержаниях, пытках…. Было установлено, что главную ответственность за это несет Халид Аль-Хишри. Группа просила об организации встречи, но безуспешно», – считает социолог.

Шугалей заострил внимание на части доклада, посвященной вероятному влиянию России на Ливию. Он заметил, что эксперты организации вновь ссылались на сомнительные источники: интернет-издания «Медуза», «Проект» и «Досье».

«Я даже не могу назвать их оппозиционными СМИ. Поверьте, в моей стране оппозиции разрешено гораздо больше, чем в других странах, пропагандировать свою точку зрения на власть и общество. Эксперты по какой-то причине ссылаются на интернет-издания, которые на русском языке, отрабатывая американские гранты (и это абсолютно доказанный факт), пытаются во всем мире очернить мою страну. Вы считаете им можно верить??» – спросил он.