Sina: настоящим врагом для США является Япония, а не Россия

В США не замечают опасности, которая исходит от Японии, зациклившись на противостоянии с Россией. Об этом заявили аналитики китайского издания Sina, пишет ПолитРоссия .

Москву уже много лет Вашингтон называет своим главным противником, постоянно заявляя о «российской угрозе». А с приходом на пост президента демократа Джо Байдена, эта риторика только усилилась. Но американцам стоит более внимательно присмотреться к Японии. Под прикрытием союзнических отношений, Япония могла вырасти в достаточно опасного противника США.

Китайские аналитики отмечают, что Токио считает Вашингтон своим партнером только формально. Вражда, которая появилась между Японией и США еще со времен Второй мировой войны, не исчезла. Токио вряд ли забыл об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, не говоря уже о военных действиях США против Японии.

Обозреватели Sina уверены, что США станут первой страной, которой Токио при возможности отомстит за события, произошедшие в период Второй мировой войны.

Ситуация обостряется тем, что Япония хочет вернуть себе статус великой военной державы, и активно наращивает военную мощь, постепенно превращая силы самообороны в полноценную армию.

Как сообщалось ранее, Япония тайно построила семь крупных кораблей, которые формально не являются авианосцами и внешне непохожи на них, однако их легко модифицировать и превратить в авианесущие суда.

Вашингтон ошибочно полагает, что контролирует ситуацию с Японией. На самом деле, уверены китайские эксперты, как только появится возможность, японцы вновь заявят о себе. Поэтому на данный момент главная угроза для США исходит как раз от Японии, а не от России, уверены авторы Sina.