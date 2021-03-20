Sina: настоящим врагом для США является Япония, а не Россия

Сегодня, 15:39

Анна Лисова

0

Image 16+
Sina: настоящим врагом для США является Япония, а не Россия

В США не замечают опасности, которая исходит от Японии, зациклившись на противостоянии с Россией. Об этом заявили аналитики китайского издания Sina, пишет ПолитРоссия

Москву уже много лет Вашингтон называет своим главным противником, постоянно заявляя о «российской угрозе». А с приходом на пост президента демократа Джо Байдена, эта риторика только усилилась. Но американцам стоит более внимательно присмотреться к Японии. Под прикрытием союзнических отношений, Япония могла вырасти в достаточно опасного противника США. 

Китайские аналитики отмечают, что Токио считает Вашингтон своим партнером только формально. Вражда, которая появилась между Японией и США еще со времен Второй мировой войны, не исчезла. Токио вряд ли забыл об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, не говоря уже о военных действиях США против Японии. 

Обозреватели Sina уверены, что США станут первой страной, которой Токио при возможности отомстит за события, произошедшие в период Второй мировой войны. 

Ситуация обостряется тем, что Япония хочет вернуть себе статус великой военной державы, и активно наращивает военную мощь, постепенно превращая силы самообороны в полноценную армию. 

Как сообщалось ранее, Япония тайно построила семь крупных кораблей, которые формально не являются авианосцами и внешне непохожи на них, однако их легко модифицировать и превратить в авианесущие суда.

Вашингтон ошибочно полагает, что контролирует ситуацию с Японией. На самом деле, уверены китайские эксперты, как только появится возможность, японцы вновь заявят о себе. Поэтому на данный момент главная угроза для США исходит как раз от Японии, а не от России, уверены авторы Sina.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российский фрегат «Адмирал Эссен» нанес ракетные удары перед американскими кораблями в Черном море

Сегодня, 16:54

Sina: настоящим врагом для США является Япония, а не Россия

Сегодня, 15:39

Российская подводная лодка ДЭПЛ караулила американский авианосец у острова Крит Греции

Сегодня, 14:14

США намерены модернизировать ПРО из-за новейшего российского оружия

Сегодня, 11:39

В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по РФ

Сегодня, 10:14

НАТО втягивает Грузию в войну против России

Сегодня, 09:04

Глава Азербайджана Алиев пригрозил России разрывом мирного соглашения с Арменией

Вчера, 10:09

В масштабных учениях в акватории Черного моря НАТО задействует 18 боевых кораблей

Вчера, 08:59

На вооружении армии Азербайджана появились новые ЗРК С-300

20-03-2021, 00:49

НАТО неделю ищет в Средиземном море исчезнувшую с радаров российскую подлодку

19-03-2021, 21:29

Проамериканские организации пытаются создать «дивный новый мир» с легализованным терроризмом

19-03-2021, 19:49

На Украине в российском роботе-сапере «Уран-6» рассмотрели средство для нападения

19-03-2021, 18:04

Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

19-03-2021, 14:09

Sabah: Президент России Путин действительно убил глобальную гегемонию США

19-03-2021, 09:44

Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский вертолет Ми-8 под Сумами

18-03-2021, 22:44

Источник в ОПК Турции не подтвердил слухи о поставке Киеву беспилотников

18-03-2021, 17:34

Ищенко рассказал, как Запад признает Крым

18-03-2021, 15:44

Отказ КНР от госдолга США эксперты сочли предвестником грядущей войны

18-03-2021, 14:34

Несправедливость – глава ФЗНЦ высказался о заключенной в США россиянке

18-03-2021, 11:29

В США потерпел крушение стелс-истребитель F-22

17-03-2021, 23:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров