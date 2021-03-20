НАТО втягивает Грузию в войну против России

Недавно в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По словам автора публикации Ираклия Чхеидзе, ключевым моментов визита грузинского политика было доказать полную лояльность Грузии к НАТО и США. Об этом сообщает издание «Евразия Daily».

После встречи состоялась совместная пресс-конференция, где Гарибашвили заявил, что главным приоритетом внешней политики и безопасности Грузии он видит членство в Альянсе, причем, это настолько важно, что упоминается даже в Конституции страны. Грузия имеет почти все инструменты, чтобы членство состоялось и в то же время является одним из самых близких и надежных партнеров НАТО.

«Грузия подтвердила свою способность нести бремя коллективной обороны в текущих операциях под руководством НАТО. 860 грузинских мужчин и женщин служили в составе военнослужащих союзников в Афганистане в течение 10 лет», — заявил Гарибашвили.

В то же время, по мнению автора, «грузинский премьер явно поскромничал», поскольку кроме Афганистана были и другие натовские «авантюры», грузинские парни и девушки заплатили «высокую цену за благосклонность Запада».

Не мог премьер-министр обойти вниманием и присутствие Альянса в водах Черного моря.

«Мы приветствуем растущее представительство Альянса в Черноморском регионе, которое является сильным сдерживающим фактором и имеет столь же сильный стабилизирующий эффект для стран региона. Европейская безопасность не может быть достигнута без безопасного и стабильного Черного моря, эта реальность стала болезненно очевидной в последние годы. Мы приветствуем стратегию союзников по задействованию «НАТО 2020», которая в конечном итоге свяжет нас с новой стратегической концепцией Североатлантического альянса», — отметил Гарибашвили.

На это генсек НАТО Столтенберг заявил, что совместные тренинги и учения увеличатся, а грузинская армия получит всяческую помощь. Однако им мешает правящая в стране партией «Грузинская мечта».

«Последние политические события в Грузии вызывают тревогу, и НАТО ожидает, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты, над которыми она так старательно работала в последние годы. Это включает в себя преодоление политических разногласий посредством диалога и избежание риторики и действий разделения. НАТО поддерживает усилия медиации ЕС. Премьер-министр, я призываю вас работать с оппозицией, чтобы найти общий язык и выход», — призвал Столтенберг.

«Запад уже много лет с маниакальным упорством пытается вернуть власть «Единому национальному движению». Ради этого «Грузинскую мечту» заставили изменить избирательный закон, предоставить массу льгот именно оппозиции. Американский посол Келли Дегнан открыто выкручивала руки грузинским властям... «Грузинская мечта» лезет из кожи вон, чтобы угодить американцам и натовцам... Но «мечтатели» пока не могут сделать только одну, но главную вещь — развязать новый военный конфликт с Российской Федерацией... Не могут, потому что этого не хочет подавляющее большинство народа», - считает автор публикации.