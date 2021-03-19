Глава Азербайджана Алиев пригрозил России разрывом мирного соглашения с Арменией

Сегодня, 10:09

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Глава Азербайджана Алиев пригрозил России разрывом мирного соглашения с Арменией

Недовольство действиями Российской Федерации и Армении по усилению присутствия российских войск рядом с границами Азербайджана выразил президент Ильхам Алиев. При этом он также открыто пригрозил России разрывом текущих договорённостей по допуску российских миротворцев в районы Нагорного Карабаха. Как видно из информации, которая была представлена, Алиев собирается также расторгнуть Трёхстороннее соглашение по прекращению огня и деэскалации в регионе. 

«В результате действий Российской Федерации и Армении Трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе сейчас под угрозой», — утверждает азербайджанская сторона. 

В настоящее время существуют определенные оптимистические послания. Несмотря на них, президент Азербайджана Алиев и еще ряд официальных лиц из этой страны по-прежнему постоянно обеспокоены угрозами шаткому балансу в регионе. Стабильность этого уголка Кавказа гарантирует Трехстороннее соглашение и мирные инициативы, которые последовали за этим. У Баку чрезвычайно большую тревогу вызывает ввод подразделений армянской армии в регион Нагорного Карабаха по «Лачинскому коридору». Еще большую тревогу, по мнению Баку, представляет Россия, которая в настоящее время оказывает помощь в модернизации армянской армии. 

Переброска подразделений вооруженных сил Армении в карабахский регион, по мнению Баку, является чрезвычайно серьезной угрозой. Наличие армянских военнослужащих создает множество проблем для политики безопасности Баку. Азербайджан также осторожно относится к участию России в военной модернизации Армении. 

«Российская сторона заявляет, что готова модернизировать Вооруженные силы Армении. Но если мы говорим о прочном мире, то так оно и есть. Стоит ли это того?», — говорит Алиев. 

Существует информация о том, что военнослужащие Российской Федерации действительно развернули новую военную базу в Синюкском районе, что вызвало гнев со стороны Баку. В противовес этому здесь может возникнуть инфраструктура как Турции, так и Азербайджана на рубежах с Арменией. Тем не менее специалисты также обращают внимание и на тот факт, что официально поставка российского вооружения Армении не подтверждена — российские военные самолёты действительно совершают частые рейсы из Сирии и с российской территории в Армению, однако характер перевозимого груза остаётся неизвестным.

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