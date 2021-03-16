Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский вертолет Ми-8 под Сумами

Сегодня, 22:44

Ольга Громова

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Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский вертолет Ми-8 под Сумами

16 марта сего года ВСУ подумывали над тем, чтобы сбить российский военный вертолет Ми-8 с экипажем и военнослужащими на борту.

По данным украинских СМИ, подразделения противовоздушной обороны Украины были в состоянии полной боевой готовности и готовились выпустить ракету по «вертушке». Однако Ми-8, вторгшийся в воздушное пространство Украины над территорией Сумской области, развернулся и стремительно покинул территорию соседней страны прежде, чем по нему открыли огонь.

Российские журналисты обратили внимание на то, что вертолет нарушил воздушное пространство всего на 50 метров, но украинская пресса сочла, что Ми-8 «проник глубоко внутрь».

Предполагается, что винтокрылая машина залетела на территорию Сумской области по ошибке, но Госпогранслужба Украины раздула из этого огромный прецедент и потребовала от ФСБ объяснений. 

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