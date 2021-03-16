Источник в ОПК Турции не подтвердил слухи о поставке Киеву беспилотников

Сегодня, 17:34

Ольга Громова

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Источник в ОПК Турции не подтвердил слухи о поставке Киеву беспилотников

Источник в военно-промышленном комплексе Турции не подтвердил появившиеся в СМИ слухи о том, что в Украину поставлена крупная партия ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые Киев якобы планирует развернуть в районе демаркационной зоны в Донбассе.

Ранее некоторые российские издания растиражировали сведения о том, что якобы 14 марта из Турции в Украину была совершена переброска не менее 30 ударных БПЛА Bayraktar TB2.

«У нас нет такой информации», - сказал источник РИА Новости в ОПК Турции в ответ на просьбу корреспондента подтвердить поставку Киеву первой партии дронов.

Напомним: в январе 2019 года Петр Порошенко, на тот момент президент Украины, сообщил о том, что ему удалось договориться с Турцией о закупке в рамках подписанного соглашения о закупке Bayraktar TB2 для украинской армии.

Турецкие дроны тогда предполагалось поставить на вооружение ССО, в десантные и моторизованные войска, другие воинские части.

Напомним: Bayraktar активно применялись во время войны в Карабахе. Их Азербайджану поставляла Турция.

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