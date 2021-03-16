Отказ КНР от госдолга США эксперты сочли предвестником грядущей войны

Сегодня, 14:34

Ольга Громова

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Отказ КНР от госдолга США эксперты сочли предвестником грядущей войны

Стремление Китая построить свою независимую от Вашингтона экономическую систему говорит о том, что КНР вступает в новое противостояние с Соединенными Штатами и в воздухе назрела новая война. Европарламент, который находится под жестким американским прессингом, отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Китаем, который нарушает права человека, пишет Informing.Ru.

Китай провел собственную программу модернизации экономики. Особого внимания заслуживают новые довольно амбициозные инициативы - проекты наподобие создания Нового шелкового пути. Отдельное и особое место в этих проектах отводится сотрудничеству с Россией. Внешнеторговый оборот между двумя государствами постоянно увеличивается, чего не скажешь о сотрудничестве с США.

Согласно статистике, объем инвестиций Китая в США за три минувших года упал на рекордные 90 процентов.

Но больше всего Вашингтон беспокоит тот факт, что Пекин целенаправленно снижает свою долю в американском госдолге. Так, если раньше она была на уровне 14 процентов, теперь же всего на уровне 5 процентов.

Китай задал своего рода тренд, который подхватили многие страны мира, и Вашингтон остановить его уже просто не в состоянии. В сложившейся ситуации США могут прибегнуть к своим излюбленным методам и пойти на обострение ситуации в военной сфере.

Адмирал Фил Дэвидсон, глава Индо-тихоокеанского командования США, уже предложил окружить Китай комплексом ракетных баз и спутниковых систем. Американским налогоплательщикам они обойдутся в 27 миллиардов долларов. На строительство уйдет не менее 5 лет.

Европа и США солидарны в том, что Китаю следует противостоять только с позиции силы - об этом уже неоднократно говорили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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