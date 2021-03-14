Британия расширит свое военное присутствие в разных частях мира

Великобритания вознамерилась существенно расширить свое военное присутствие в разных частях мира. Это вытекает из обновленной британской стратегии оборонной и внешней политики.

«Это будет означать более частое и долгое размещение за рубежом большего количества наших сил вместе с нашими союзниками и партнерами, в том числе и с НАТО», — сказано в цитируемом документе.

В стратегии отдельным пунктом идет речь об оказании поддержки странам Восточной Европы, и особенно Украины, в их противостоянии «российской угрозе».

Документ предполагает самое крупное после окончания «холодной войны» увеличение оборонного бюджета. В четыре ближайших года на оборону и вооружение правительством будет выделено 16,5 миллиарда фунтов стерлингов - речь о дополнительных средствах сверх уже запланированных ассигнований.

Ранее британская газета The Times сообщила, что ВМС Великобритании решили круглогодично находиться в Арктике в целях противостояния стратегическому преимуществу России за северным полярным кругом.

В Лондоне опасаются, что изменение климата и таяние льдов приведут к установлению Москвой контроля над новыми морскими маршрутами и богатыми арктическими месторождениями.