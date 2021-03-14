Журналисты «Новой газеты» пытаются обелить террористов через СК РФ

Привлечение к ответственности за убийство боевика ИГ (организация запрещена в РФ) может навредить тем, кто пытается истребить радикальных исламистов. Об этом заявил автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик. Так он прокомментировал попытки «Новой газеты» оправдать ликвидацию террориста.

Семья сирийского боевика требует расследовать обстоятельства смерти родственника в 2017 году. Соответствующее заявление брат убитого члена ИГ подал в Следственный комитет. Помог ему в этом признанный в России иноагентом правозащитный центр «Мемориал».

Комиссар Яррик обратил внимание, что подобные прецеденты ставят под угрозу борьбу с радикалами в целом.

«Реально же все идет к тому, что скоро боевиков ИГ нельзя будет убивать – ни на поле боя, ни мстить им в обыденной жизни. О, вот еще сравнение: если мы все такие чистые и добропорядочные – как вы относитесь к деятельности Центра Симона Визенталя по поиску и поимке нацистских преступников? Положительно? В таком случае, закройте свой рот и прекратите наводить суеты вокруг убитого боевика», - написал он.

Автор военно-политического канала подчеркнул, что на войне действуют свои законы, которые «либеральным деятелям и в страшном сне не приснятся». Более того, террористы не входят в рамки привычного правового поля, утверждает Комиссар Яррик.

«А почему такие же иски и заявления не подают, например, родственники убитого журналиста Джеймса Фоли? Он просидел два года в зиндане, а потом боевики ИГ ему отрезали на камеру голову», - заявил он.

Обозреватель утверждает, что террористов необходимо уничтожать. В их ликвидации можно прибегать к любым действенным способам.

«Что, например, скажут родственники жертв массовой резни, которую боевики ИГ устроили на авиабазе Спайкер под Тикритом? Там, между прочим, духи зарезали 1,7 тысяч человек», пояснил он.

Семье убитого сирийского боевика автор канала Astra Militarum посоветовал смириться с тем, что их родственник выбрал путь радикального исламизма. А попытки «Новой газеты» оправдать преступления террориста он назвал непозволительным и парадоксальным нонсенсом.