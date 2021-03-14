Столтенберг считает отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО

Вчера, 22:14

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Столтенберг считает отсутствие угрозы со стороны России заслугой НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прямых военных угроз от России и Китая. Причем Генсек отметил, что такая тенденция является заслугой непосредственно НАТО и ее партнеров, передает «РИА Новости».

Выступая на совместном заседании комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что НАТО не видит военной угрозы от России или Китая.

«У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого — то, что НАТО существует. Если будет нападение, то это спровоцирует реакцию всех союзников. Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», - подчеркнул генсек.

Столтенберг отметил, что вследствие правильно выбранной стратегии Североатлантического альянса, удается нивелировать либо как минимум сдерживать угрозу от двух потенциальных противников НАТО — России и Китая. При этом Вашингтон продолжает публично заявлять о «российской угрозе», сообщая о том, что русские якобы «используют военную силу для достижения своих целей, они сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок».

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