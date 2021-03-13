В Турции произошла крупнейшая с декабря вспышка коронавируса: курорты в оранжевой зоне

Сегодня, 17:34

Ольга Громова

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В Турции произошла крупнейшая с декабря вспышка коронавируса: курорты в оранжевой зоне

В Турции произошла крупнейшая с декабря вспышка коронавируса. Местная газета Ahval передала, что прирост достиг максимума и продолжает расти. На курортах страны наблюдаются панические настроения.

Почти все они находятся в оранжевой зоне - высокоопасной по степени риска и заразности. Хуже - только красная. В Анталии нынче на 100 тысяч населения насчитывается 82 пациента с коронавирусной инфекцией, в Мугле - 65,7, сообщает «ТурПром».

За последние сутки в Турции было выявлено 13 378 новых случаев коронавируса (для сравнения: в России немногим более 9 тысяч). В минувшую пятницу число новых случаев коронавирусной инфекции было на уровне 14941. Это максимальный ежедневный показатель с декабря минувшего года.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 2 879 390 случаев ковида.

В связи со сложной эпидситуацией у властей пока нет оснований снимать ограничения, которые действуют в красных и оранжевых зонах.

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