Более 100 российских военных погибли за время операции в Сирии

В ходе вооруженного конфликта на территории Сирийской арабской республики погибли 112 военнослужащих России. Такие данные привел первый заместитель главы комитета по обороне Андрей Красов в ходе своего выступления на круглом столе, посвященного вопросам военной медицины.

«В Сирии погибли 112 российских военнослужащих», — сказал он.

Такую же статистику в сентябре 2018 года приводил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В то же время некоторые СМИ сообщают о том, что располагают совершенно другими данными о числе погибших в Сирии россиян. К примеру, издание РБК пишет , что, по его сведениям, в САР полегли не менее 120 наших соотечественников, и напоминает, что оборонное ведомство и региональные власти не всегда называли имена убитых.

Напомним, гражданское противостояние на территории Сирии длится уже десять лет кряду. Россия в этой стране развернула операцию, направленную на стабилизацию законной власти и борьбу с терроризмом, с 2015 года.