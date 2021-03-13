Der Tagesspiegel: Западе боится, что Арктика станет для России новым Крымом

Der Tagesspiegel: на Западе боятся, что Арктика станет для России новым Крымом.

Активность России в Арктике очень беспокоит Запад. События в Сирии и воссоединения России с Крымом дают повод западным странам опасаться подобного сценария и для арктического региона. К тому же на фоне изменения климата в северных широтах теперь появилась возможность интенсивнее осваивать регион. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на немецкое издание Der Tagesspiegel.

Новые возможности гражданского судоходства, новые месторождения полезных ископаемых интересуют не только Россию, но и Китай.

«Мы наблюдаем в этом регионе самоуверенную Россию и активность новых игроков», — сообщила министр иностранных дел Норвегии Ине Марие Эриксен Серейде.

Спустя время Норвежский институт внешней политики предупредил, что активность России и Китая в Арктике приведут к милитаризации последней.

Наряду с Норвегией высказывают свои опасения и в Канаде. Там проводят параллели с возвращенным в Россию Крымом и беспокоятся, что развитие России в Арктике станет угрозой для их собственных интересов.

«Изменение климата значительно повлияет на канадские интересы в области безопасности как внутри страны, так и за рубежом... После аннексии Крыма и вооруженных сил в Сирии к российским передвижениям в регионе относятся с подозрением», — заявила научная сотрудница Совета по стратегическим рискам Шайло Фетцек.

Сама же Канада активно применяет в Арктике свои военные корабли и беспилотники.

В Германии действия России в этом регионе, связанные с ледоколами, разработкой Северного морского пути, называют самоуверенной тактикой. В целом же, западные страны, помня, как к России присоединился Крым, опасаются, что Россия применит к этой холодной территории силовой захват.