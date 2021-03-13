Фармкомпании Индии назвали США угрозой для производства вакцин

Сегодня, 13:04

Ольга Громова

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Фармкомпании Индии назвали США угрозой для производства вакцин

Два ведущих производителя вакцин в Индии, которые производят препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson, заявили, что производство вакцин в мире находится под угрозой по причине того, что США установили контроль над экспортом в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет авторитетная американская газета Financial Times.

По информации Махимы Датлы, исполнительного директора фармацевтической компании Biological E, американские поставщики предупреждают, что, по всей видимости, не смогут выполнить в обозначенные сроки заказы своих зарубежных клиентов. Причина - в применении Штатами закона о военном производстве.

Джо Байден, избранный президент США, в конце минувшего года предупреждал, что обратится к закону военного времени о мобилизации производства с тем, чтобы ускорить процесс ковид-вакцинации в стране.

Индийские производители видят в этом огромную проблему. Датла заявил изданию, что закон не только затруднит расширение масштабов производства вакцин от коронавируса, но и сильно осложнит процесс производства других вакцин.

Он считает, что международное сообщество, дабы не допустить подобного, должно срочно вмешаться.

Исполнительный директор Serum Institute Адар Пунавалла, которая занимается производством вакцины Novavax, в свою очередь, подтвердил, что американский закон о военном производстве сведет на нет мировые усилия по вакцинации населения.

Закон о военном производстве в Штатах приняли еще в 1950 году. Он разрешает федеральному правительству принуждать частные компании к работе на государство.

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