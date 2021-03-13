Поляки после учений расхвалили российские истребители МиГ-29 и раскритиковали американские F-16

Накануне на территории полигона тактической базы № 23, находящейся возле польского города Миньск-Мазовецки, ВВС Польши провели свои учебные стрельбы. Целью данный тактических стрельб была отработка навыков боевых летчиков по осуществлению прицельного огня из бортовых авиационных пушек диаметром в 30 мм, монтаж которых выполнен на польских истребителях, пишет издание Informing.ru.

Упомянутые учебные стрельбы военные летчики Польши осуществляли на истребителях МиГ-29А и МиГ-29УБ. Огромная публикация о результатах этих учений помещена в польских военных изданиях. После ее прочтения, в СМИ разгорелась жаркая дискуссия пользователей.

Читатели Польши в своих комментариях о тренировочных стрельбах отечественных пилотов задаются многочисленными вопросами, почему в тренировках в очередной раз применяются самолеты производства Российской Федерации. В то же самое время аппараты F-16 производства Соединенных Штатов Америки очень редко участвуют в боевых тренировочных стрельбах. Ряд читателей пишут, что военному ведомству Польши необходимо уделить пристальное внимание российским истребителям. Такие боевые машины после соответствующей модернизации эффективно работают в воздушном пространстве много лет.

В комментариях пользователи пишут о том, что многие F-16, которые состоят на вооружении ВВС Польши, вышли из строя. Поэтому летчикам приходится летать на российских самолетах, ракеты для которых закупают у Киева. На данный момент, отмечают аналитики, в распоряжении ВВС Польши имеется 18 единиц истребителей-бомбардировщиков Су-22М4К и Су-22УМ3К и 23 единицы истребителей МиГ-29А и МиГ-29УБ. Все эти самолеты нуждаются в серьезной модернизации и обновлении вооружения. Поляки приобрели 48 единиц истребителей F-16C/D, которые также нуждаются в обновлении.

В планах Варшавы получить еще 32 многоцелевых стэлс-истребителя пятого поколения F-35А Lightning II, поставки которых начнутся не ранее 2024 года.