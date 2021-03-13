Два военных самолета НАТО спровоцировали российские С-400 в Крыму

Сегодня, 10:34

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Два военных самолета НАТО спровоцировали российские С-400 в Крыму

Выполняя боевую задачу по считыванию радарных частот со средств ПВО Российской Федерации, несколько часов назад два военных разведывательных самолёта НАТО попытались спровоцировать российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», развёрнутые на территории Крыма, на включение в боевой режим.

Одна из боевых крылатых машин, принадлежащая Североатлантическому альянсу, подлетела непосредственно к рубежам воздушного пространства Крымского полуострова. Этим самым натовский самолет вызывал российское военное оборудование на включение в боевой режим. В то же самое время еще один натовский специальный борт, который барражировал над территорией Румынии, осуществлял боевое тестирование функционала радаров ЗРК С-400 «Триумф» производства Российской Федерации.

Как сейчас заявили опытные международные эксперты по вооружениям, эти два самолёта НАТО действовали комплексно, в паре. Крылатые машины выполняли разведывательную миссию, отданную руководством. Самолеты намеревались тем самым выделить диапазоны частот работы российских радаров, отделяя их от других российских средств ПВО, также развёрнутых на территории Крыма.

«Командование НАТО в этом эпизоде использовало популярную военную хитрость. Первый самолет провоцировал прорыв российских рубежей. Всем известно, что за ним следил практически каждый из дислоцированных в Крыму боевых комплексов ПВО Российской Федерации. Другой самолет был в зоне максимального удаления. Однако расстояние его пребывания рассчитано так, чтобы до него доставали лучи радаров С-400. После обработки такой информации, НАТО вполне может выделить диапазон работы радаров российских «Триумфов» и в будущем сканировать данный диапазон на любых расстояниях», – подчёркивает военный специалист по вооружениям.

Однако, аналитические обозреватели обращают внимание на тот факт, что даже зная диапазоны частот российских С-400, НАТО вряд ли сможет что-либо предпринять – исключением лишь станет распознавание того, активированы ли в настоящий момент комплексы или нет.

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