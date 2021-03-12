InsideOver: РФ жестким маневром закрыла Севморпуть для военных кораблей США

Сегодня, 21:04

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InsideOver: РФ жестким маневром закрыла Севморпуть для военных кораблей США

Аналитики итальянского обозревателя «InsideOver» сообщили о нетипичных шагах, которые предприняла Россия для защиты Северного морского пути от посягательство военных кораблей США. Одним из таких решений Москвы стало укрепление Северного флота ВМФ России и принятие плана по модернизации части кораблей, пребывающих в составе Северного флота. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Обострение ситуации вокруг Арктики как стратегически привлекательного региона для США и России вылилось в принятии Москвой некоторых мер по предотвращению американского присутствия в арктическом регионе. Итальянские эксперты отметили, что Северный морской путь является крайне важным и перспективным логистическим маршрутом для России и она намерена взять его под свой полный контроль. 

«Не исключено, что под влиянием России Севморпуть сможет конкурировать с Суэцким каналом по товарообмену, и поэтому Москва уделяет особое внимание состоянию своего флота, который находится в Арктике», - указано в публикации «InsideOver». 

Эксперты подчеркнули, что активное увеличение боеспособности ВМФ РФ в Артике бесповоротно лишило США возможности проводить «операции по свободному судоходству» в районе Севморпути. 

«Фактически Россия блокировала регион для ВМС США, поскольку направила в Арктику свое лучшее вооружение. Американские корабли попросту боятся отправляться в арктический регион, и для опасений Пентагона есть все основания», - добавили аналитики. 

Журналисты «InsideOver» также добавили, что в ходе очных встреч с оппонентами из НАТО боевые единицы РФ стали избегать пассивной позиции и чаще переходят из оборонительной тактики к наступательным манёврам, что также «пугает США».

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