Великобритании предрекли всестороннее поражение в случае войны с Россией

Сегодня, 18:04

Ольга Громова

0

Image 16+
Великобритании предрекли всестороннее поражение в случае войны с Россией

Россия в гипотетической войне с Великобританией будет находиться в выигрышном положении благодаря превосходству по огневой мощи и скорости. В этом уверен британский военный эксперт Джек Уотлинг.

По его мнению, в случае противостояния британская армия ринулась бы в бой с уже устаревшей или находящейся на стадии устаревания бронетехникой. Многим ее боевым машинам уже за 30 лет, механическая надежность техники на довольно низком уровне.

Но даже не это самое главное, считает Уотлинг. По огневой мощи британская армия значительно проигрывает современным артиллерийским и ракетным системам, которые имеются у РФ. Кроме этого, силы Королевства не могут рассчитывать на достаточную поддержку авиации.

Таким образом, считает эксперт, британская армия обречена на фиаско.

«В конечном счете это позволит обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения и тем самым приведет к всестороннему поражению британских подразделений», — отметил специалист.

Уотлинг призвал оборонное ведомство страны вкладывать деньги в разработку или покупку высокоточных и управляемых боеприпасов. Иначе Лондону придется пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам. Если же ни один из вариантов так и не будет выбран, Великобритании не стоит позиционировать себя как силу, которая на равных может противостоять российской армии.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Великобритании предрекли всестороннее поражение в случае войны с Россией

Сегодня, 18:04

Азербайджан стянул к границе с Арменией 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 танков

Вчера, 20:14

Истребители МиГ-21 уничтожили в Ливии до 50 беспилотников Bayraktar TB2 Турции за 2 года

Вчера, 19:04

На северо-востоке Сирии российским «Краснополем» атакована американская военная база

Вчера, 15:39

В США признали превосходство танков России над машинами НАТО

Вчера, 13:24

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer «испугался» арктических морозов, прервав миссию у российских границ

Вчера, 00:04

Нигерийские военные погибли в результате атаки боевиков

12-03-2021, 18:04

Российские бомбардировщики Ту-95 девять часов отрабатывали бомбардировку Японии

12-03-2021, 15:44

Западные государства лоббируют свои интересы в Судане – Максим Шугалей

12-03-2021, 14:44

Sohu: США возмутил российский ответ на провокации в районе Севморпути

12-03-2021, 14:34

В Польше ядерное оружие посчитали единственным способом сдержать русских в Калининграде

12-03-2021, 14:14

В Сирии неизвестные напали на американский военный конвой и уничтожили технику

12-03-2021, 13:14

Издание The National Interest рассказало, как Израилю удалось заполучить МиГ-29

12-03-2021, 12:44

Армянский национальный комитет сообщил о возможном нападении Турции и Азербайджана на Синюк

12-03-2021, 12:24

Пригожин указал на нарушения в рассмотрении иска Bellingcat к ФАН

11-03-2021, 21:29

Азербайджан может развязать войну с Арменией

11-03-2021, 18:44

Американские санкции обернулись рекордным положительным эффектом для России

11-03-2021, 15:04

Генсек НАТО заявил об усилении военного присутствия России в Арктике

11-03-2021, 11:29

ВМС НАТО пытаются устроить блокаду ВМФ РФ в Атлантике

11-03-2021, 09:54

Forbes: Пентагон возродил секретный проект НАТО, угрожающим китайским кораблям и русским танкам

10-03-2021, 18:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров