Великобритании предрекли всестороннее поражение в случае войны с Россией

Россия в гипотетической войне с Великобританией будет находиться в выигрышном положении благодаря превосходству по огневой мощи и скорости. В этом уверен британский военный эксперт Джек Уотлинг.

По его мнению, в случае противостояния британская армия ринулась бы в бой с уже устаревшей или находящейся на стадии устаревания бронетехникой. Многим ее боевым машинам уже за 30 лет, механическая надежность техники на довольно низком уровне.

Но даже не это самое главное, считает Уотлинг. По огневой мощи британская армия значительно проигрывает современным артиллерийским и ракетным системам, которые имеются у РФ. Кроме этого, силы Королевства не могут рассчитывать на достаточную поддержку авиации.

Таким образом, считает эксперт, британская армия обречена на фиаско.

«В конечном счете это позволит обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения и тем самым приведет к всестороннему поражению британских подразделений», — отметил специалист.

Уотлинг призвал оборонное ведомство страны вкладывать деньги в разработку или покупку высокоточных и управляемых боеприпасов. Иначе Лондону придется пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам. Если же ни один из вариантов так и не будет выбран, Великобритании не стоит позиционировать себя как силу, которая на равных может противостоять российской армии.