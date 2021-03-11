Азербайджан стянул к границе с Арменией 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 танков

Сегодня, 20:14

0

Image 16+
Азербайджан стянул к границе с Арменией 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 танков

Азербайджан развернул на границе с Арменией 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 танков.

В Ереване и Баку считают нагорно-карабахский конфликт улаженным, но вместе с тем Министерство обороны Азербайджана распорядилось перевести к пограничным с Арменией территориям порядка 10 тысяч солдат и более сотни танков. В настоящее время речь идет всего лишь об учениях, которые Баку планирует провести совместно с Анкарой. Однако для Армении есть большие риски того, что боевые действия в этом регионе могут возобновиться. Об этом сообщает Avia.pro.

Как стало известно, с 15 марта пройдут совместные турецко-азербайджанские учения. В них примут участие сухопутные войска, боевая авиация, ударно-разведывательные дроны с обеих сторон. И это, по мнению экспертов, вызывает некоторую тревогу, если вспомнить, что в недавнем конфликте в НКР ход противостояния смогли изменить БПЛА, состоявшие на вооружении армии Азербайджана.

По некоторым данным, Армения также готовится провести военные учения - с 16 по 20 марта.

«Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут свои учения. В них будут задействованы 7500 военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 200 ракетно-артиллерийских систем, 90 единиц ПВО», - отмечают в Avia.pro.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Азербайджан стянул к границе с Арменией 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 танков

Сегодня, 20:14

Истребители МиГ-21 уничтожили в Ливии до 50 беспилотников Bayraktar TB2 Турции за 2 года

Сегодня, 19:04

На северо-востоке Сирии российским «Краснополем» атакована американская военная база

Сегодня, 15:39

В США признали превосходство танков России над машинами НАТО

Сегодня, 13:24

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer «испугался» арктических морозов, прервав миссию у российских границ

Сегодня, 00:04

Нигерийские военные погибли в результате атаки боевиков

Вчера, 18:04

Российские бомбардировщики Ту-95 девять часов отрабатывали бомбардировку Японии

Вчера, 15:44

Западные государства лоббируют свои интересы в Судане – Максим Шугалей

Вчера, 14:44

Sohu: США возмутил российский ответ на провокации в районе Севморпути

Вчера, 14:34

В Польше ядерное оружие посчитали единственным способом сдержать русских в Калининграде

Вчера, 14:14

В Сирии неизвестные напали на американский военный конвой и уничтожили технику

Вчера, 13:14

Издание The National Interest рассказало, как Израилю удалось заполучить МиГ-29

Вчера, 12:44

Армянский национальный комитет сообщил о возможном нападении Турции и Азербайджана на Синюк

Вчера, 12:24

Пригожин указал на нарушения в рассмотрении иска Bellingcat к ФАН

11-03-2021, 21:29

Азербайджан может развязать войну с Арменией

11-03-2021, 18:44

Американские санкции обернулись рекордным положительным эффектом для России

11-03-2021, 15:04

Генсек НАТО заявил об усилении военного присутствия России в Арктике

11-03-2021, 11:29

ВМС НАТО пытаются устроить блокаду ВМФ РФ в Атлантике

11-03-2021, 09:54

Forbes: Пентагон возродил секретный проект НАТО, угрожающим китайским кораблям и русским танкам

10-03-2021, 18:09

Секретный комплекс РЭБ мгновенно отключил спутниковую навигацию над Сирией, Ливаном и Израилем

10-03-2021, 15:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров