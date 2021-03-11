Азербайджан стянул к границе с Арменией 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 танков

Азербайджан развернул на границе с Арменией 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 танков.

В Ереване и Баку считают нагорно-карабахский конфликт улаженным, но вместе с тем Министерство обороны Азербайджана распорядилось перевести к пограничным с Арменией территориям порядка 10 тысяч солдат и более сотни танков. В настоящее время речь идет всего лишь об учениях, которые Баку планирует провести совместно с Анкарой. Однако для Армении есть большие риски того, что боевые действия в этом регионе могут возобновиться. Об этом сообщает Avia.pro.

Как стало известно, с 15 марта пройдут совместные турецко-азербайджанские учения. В них примут участие сухопутные войска, боевая авиация, ударно-разведывательные дроны с обеих сторон. И это, по мнению экспертов, вызывает некоторую тревогу, если вспомнить, что в недавнем конфликте в НКР ход противостояния смогли изменить БПЛА, состоявшие на вооружении армии Азербайджана.

По некоторым данным, Армения также готовится провести военные учения - с 16 по 20 марта.

«Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут свои учения. В них будут задействованы 7500 военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 200 ракетно-артиллерийских систем, 90 единиц ПВО», - отмечают в Avia.pro.