На северо-востоке Сирии российским «Краснополем» атакована американская военная база

По сведениям журналистов, в середине января нынешнего года артиллерийским подразделением Корпуса стражей исламской революции в Сирии была использована 152-мм гаубица Д-20 для ведения стрельбы 152-мм боеприпасами с лазерным наведением «Краснополь-М2» производства РФ по целям, которые контролировались военными Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание «DatViet».

«Местом для мощной атаки были позиции американских наемников в районе Коноко, хотя боевая обстановка не являлась очевидной, было видно, как американские наемники применяют осветительные ракеты, дабы идентифицировать противника. Параллельно боеприпасами «Краснополь-М2» был поражен и почти полностью разрушен ряд фортификационных сооружений и укреплений, которые использовались как базы», - говорится в заметке вьетнамского агентства.

Издание АвиаПро выразило уверенность в том, что атака на военную базу с применением «Краснополя» вполне могла быть осуществлена, поскольку Иран и ранее использовал эти боеприпасы в Сирии против террористов запрещенного в РФ Исламского Государства.