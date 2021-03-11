В США признали превосходство танков России над машинами НАТО

Американские военные эксперты заявили о превосходстве российских танков над тяжелыми машинами НАТО.

Издание Military Watch опубликовало статью, в которой рассказало о противостоянии между НАТО и странами Варшавского договора в период холодной войны, пишет ПолитРоссия .

Несмотря на довольно напряженную обстановку, до открытого военного конфликта в тот период дело не дошло. Но если бы тогда началась война, Западу пришлось бы столкнуться с серьезной проблемой, уверены эксперты.

На вооружении СССР было немало танков, которые имели серьезное преимущество перед тяжелой техникой НАТО. Свою эффективность русская бронетехника доказала в конфликтах на Ближнем Востоке.

Так, в ирано-иракской войне столкнулись советские танки Т-62 и Т72 с американскими М60 и британские Chieftain. Итог очного противостояния этой техники был не самым приятным для Запада.

Поделился воспоминаниями о событиях тех лет один из иранских офицеров. Он отметил, что британский Chieftain нет смысла сравнивать с советским Т-73, который по многим характеристикам, в том числе и по надежности, превосходит западную тяжелую технику. Раскритиковал он британские танки и за сложность в обслуживании.