В США признали превосходство танков России над машинами НАТО

Сегодня, 13:24

Анна Лисова

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В США признали превосходство танков России над машинами НАТО

Американские военные эксперты заявили о превосходстве российских танков над тяжелыми машинами НАТО. 

Издание Military Watch опубликовало статью, в которой рассказало о противостоянии между НАТО и странами Варшавского договора в период холодной войны, пишет ПолитРоссия

Несмотря на довольно напряженную обстановку, до открытого военного конфликта в тот период дело не дошло. Но если бы тогда началась война, Западу пришлось бы столкнуться с серьезной проблемой, уверены эксперты. 

На вооружении СССР было немало танков, которые имели серьезное преимущество перед тяжелой техникой НАТО. Свою эффективность русская бронетехника доказала в конфликтах на Ближнем Востоке. 

Так, в ирано-иракской войне столкнулись советские танки Т-62 и Т72 с американскими М60 и британские Chieftain. Итог очного противостояния этой техники был не самым приятным для Запада.

Поделился воспоминаниями о событиях тех лет один из иранских офицеров. Он отметил, что британский Chieftain нет смысла сравнивать с советским Т-73, который по многим характеристикам, в том числе и по надежности, превосходит западную тяжелую технику. Раскритиковал он британские танки и за сложность в обслуживании. 

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