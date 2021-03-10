Нигерийские военные погибли в результате атаки боевиков

Сегодня, 18:04

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Нигерийские военные погибли в результате атаки боевиков

Нигерийские военнослужащие погибли в результате атаки боевиков в штате Борно.  

Исламисты сообщили, что на их самодельном взрывном устройстве подорвался пеший отряд военнослужащих Нигерии. Об этом пишет издание ан Наба, которое принадлежит боевикам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ – организация запрещена на территории России). Сообщается, что инцидент произошел в окрестностях Малям-Фтури в штате Борно. 

По информации боевиков, в результате происшествия погибли и пострадали не менее 10 нигерийских военнослужащих. За ранеными прибыл вертолет.  Радикалы обстреляли военнослужащих из миномета. 

Нападения боевиков в штате Борно происходят регулярно. Радикалы нападают на военнослужащих, вынуждая их покидать свои посты. Армия Нигерии разыскивает не менее ста дезертиров, бросивших сослуживцев при наступлении исламистов.

Слабый уровень подготовки нигерийской армии привел к решению попросить поддержки у российской «ЧВК Вагнера», которая уже успешно зарекомендовала себя в разгроме исламистов в Сирии.

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Африка, Нигерия, терроризм

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Нигерийские военные погибли в результате атаки боевиков

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