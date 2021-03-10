Западные государства лоббируют свои интересы в Судане – Максим Шугалей

Сегодня, 14:44

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Западные государства лоббируют свои интересы в Судане – Максим Шугалей
Фото: pixabay.com

Социолог Максим Шугалей, возглавляющий ФЗНЦ, вместе с командой прибыл в Судан для проведения исследования. 

На конференции с экспертами из Судана он заметил, что революционные настроения в государстве – результат борьбы нескольких групп за влияние, а за группами стоят западные геополитические игроки. Именно по этой причине сейчас в Судане усугубляется экономический и политический кризис.

По мнению социолога Максима Шугалея, лоббисты из стран Запада пытаются вывернуть политическую ситуацию в своих интересах. 

Что-то подобное ранее произошло в Ливии, где лоббирование своих интересов Францией, США и другими странами привело к гражданской войне. Главным фактором гражданской войны в Ливии стал раскол внутри армии, из-за чего она потеряла свою целостность и распалась на отдельные группировки. В Судане же военные и гражданские пришли к некоторым договоренностям. 

«Здесь, в Судане, я вижу, что военные достигли консенсуса с гражданскими, все они ориентированы на сохранение стабильности в стране во время переходного процесса. Была найдена форма совместного правления и утвержден переходный период для перестройки всей системы государственного управления», - отмечает Шугалей

Максим Шугалей - Фото: Screenshot YouTube, Телеканал Юрган

Социологические данные показывают, что граждане Судана все с большим скепсисом оценивают последствия революции, не видя положительных сдвигов. Но чтобы делать окончательные выводы, необходимо собрать и проанализировать все данные.

Необходимо отметить, что сотрудничество России и Судана лежит вне политики. Наша страна предоставляет гуманитарную помощь - например, лекарства и еду. Есть планы сотрудничества в энергетической, строительной и туристической области.

«Я считаю, что у российско-суданских отношений большие перспективы. Россия для Судана – это традиционный стратегический партнер с прозрачными, понятными целями и обширной технологической базой», - сделал вывод глава ФЗНЦ

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