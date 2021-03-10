В Польше ядерное оружие посчитали единственным способом сдержать русских в Калининграде

Сегодня, 14:14

Ольга Громова

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В Польше ядерное оружие посчитали единственным способом сдержать русских в Калининграде

На днях польское интернет-издание Wirtualna Polska опубликовало новость, в которой рассказало о том, что Россия снова «качает мышцы» в Калининградской области. Поскольку она граничит с Польшей, всегда находится в зоне особого внимания официальной Варшавы.

Речь шла о том, что в Калининграде в составе 18-ой механизированной дивизии появится новая разведывательная рота.

РИА Информинг обратило внимание на то, что короткая заметка вызвала огромный переполох у польских читателей. Большинство из них признали, что Польша сейчас слаба, как никогда, и противостоять огромной России с ее оружейной мощью не в состоянии. Хотя страна и является участницей НАТО.

В данной ситуации выход они видят один - Польша должна стать ядерной державой. Направленность дискуссии задал некий Джаро.

«Единственное эффективное средство сдерживания русских – это ядерное оружие, уравновешивающее возможности. И если Северная Корея справилась с этим, то почему бы не сделать это Польше?! Пора народу просыпаться!», - призвал он.

Один из участников дискуссии поспорил с ним. По его мнению, не видать Польше ядерного оружия, как собственных ушей.

Вот его аргумент: 

«Половина польских кадровиков – это люди русских, поэтому США боятся давать Варшаве новое вооружение».

Напомним, в прошлом году усиленно раскручивалась тема переброски тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу. Что примечательно, на этом настаивали немецкие политики, но и Варшава особенно не противилась.

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