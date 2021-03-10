Российские бомбардировщики Ту-95 девять часов отрабатывали бомбардировку Японии

Накануне российские стратегические бомбардировщики Ту-95 на протяжении девяти часов выполняли полет рядом с японскими границами. Сообщается, что российские военные самолеты кружили у границ Японии, симулируя атаку на стратегические объекты. По некоторым данным, отрабатывались стратегические удары по Японии, которая неоднократно призывала к вооруженному конфликту с Россией.

Полет Ту-95, который заставил понервничать Токио, был плановым, но обстоятельства того, почему полет был столь продолжительным и производился вокруг японского побережья, неизвестно. Эксперты считают, что Япония после безуспешных попыток завладеть Курилами дипломатическим путем может прибегнуть к силовым методам. Также было высказано мнение о том, что ракетоносцы могли отработать условную бомбардировку территории страны восходящего солнца.

Отметим, что маневры бомбардировщик Ту-95 прикрывали истребители Су-35 ВКС РФ. После успешно выполненной миссии самолеты вернулись домой. Заметим, что подобные учения проводились не впервые. Ранее в Минобороны использовали Ту-160 для отработки ядерных ударов по американским военным базам, находящимся в Европе.