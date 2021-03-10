Российские бомбардировщики Ту-95 девять часов отрабатывали бомбардировку Японии

Сегодня, 15:44

Александр Зуев

0

Image 16+
Российские бомбардировщики Ту-95 девять часов отрабатывали бомбардировку Японии

Накануне российские стратегические бомбардировщики Ту-95 на протяжении девяти часов выполняли полет рядом с японскими границами. Сообщается, что российские военные самолеты кружили у границ Японии, симулируя атаку на стратегические объекты. По некоторым данным, отрабатывались стратегические удары по Японии, которая неоднократно призывала к вооруженному конфликту с Россией.

Полет Ту-95, который заставил понервничать Токио, был плановым, но обстоятельства того, почему полет был столь продолжительным и производился вокруг японского побережья, неизвестно. Эксперты считают, что Япония после безуспешных попыток завладеть Курилами дипломатическим путем может прибегнуть к силовым методам. Также было высказано мнение о том, что ракетоносцы могли отработать условную бомбардировку территории страны восходящего солнца.

Отметим, что маневры бомбардировщик Ту-95 прикрывали истребители Су-35 ВКС РФ. После успешно выполненной миссии самолеты вернулись домой. Заметим, что подобные учения проводились не впервые. Ранее в Минобороны использовали Ту-160 для отработки ядерных ударов по американским военным базам, находящимся в Европе.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Российские бомбардировщики Ту-95 девять часов отрабатывали бомбардировку Японии

Сегодня, 15:44

Западные государства лоббируют свои интересы в Судане – Максим Шугалей

Сегодня, 14:44

Sohu: США возмутил российский ответ на провокации в районе Севморпути

Сегодня, 14:34

В Польше ядерное оружие посчитали единственным способом сдержать русских в Калининграде

Сегодня, 14:14

В Сирии неизвестные напали на американский военный конвой и уничтожили технику

Сегодня, 13:14

Издание The National Interest рассказало, как Израилю удалось заполучить МиГ-29

Сегодня, 12:44

Армянский национальный комитет сообщил о возможном нападении Турции и Азербайджана на Синюк

Сегодня, 12:24

Пригожин указал на нарушения в рассмотрении иска Bellingcat к ФАН

Вчера, 21:29

Азербайджан может развязать войну с Арменией

Вчера, 18:44

Американские санкции обернулись рекордным положительным эффектом для России

Вчера, 15:04

Генсек НАТО заявил об усилении военного присутствия России в Арктике

Вчера, 11:29

ВМС НАТО пытаются устроить блокаду ВМФ РФ в Атлантике

Вчера, 09:54

Forbes: Пентагон возродил секретный проект НАТО, угрожающим китайским кораблям и русским танкам

10-03-2021, 18:09

Секретный комплекс РЭБ мгновенно отключил спутниковую навигацию над Сирией, Ливаном и Израилем

10-03-2021, 15:34

Деньги на ветер: конгрессмен США призвал отказаться от истребителей F-35

10-03-2021, 15:24

Конгресс США: российские комплексы С-400 являются серьезным вызовом для Вашингтона

9-03-2021, 19:04

Сотрудники ФЗНЦ просят МИД РФ снять ливийские санкции

9-03-2021, 13:59

НАТО развертывает в 230 километрах от Крыма 54 тактические комплексы HIMARS

9-03-2021, 13:54

Al Jazeera: США предупредили Египет о недопустимости покупки у России истребителей Су-35

9-03-2021, 11:59

Российские ВКС ударили по боевикам в Идлибе в ответ на ракетный обстрел позиций сирийской армии

8-03-2021, 10:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров