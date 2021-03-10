Издание The National Interest рассказало, как Израилю удалось заполучить МиГ-29

О том, как Израиль получил советский МиГ-29 рассказал на страницах американского издания The National Interest Этен Ким Лизер, пишет ПолитРоссия .

В Израиле военные довольно долго хотели заполучить МиГ-29. В итоге истребитель они получили в результате тайной сделки с польским генералом. Но информация об этом попала в Кремль, после чего СССР потребовал вернуть истребитель. Опасаясь ухудшения отношений с СССР, Тель-Авив подчинился.

Предположительно, израильские специалисты тщательно исследовали и сфотографировали все части самолета. Но, судя по всему, создать аналог МиГ-29 у них не вышло.

В 1991 году Израиль получил от Германии радар МиГ-29 и ряд других советских разработок. А спустя несколько лет в аренду смог получить три МиГ-29. Их испытывали несколько недель и даже проводили учебные бои против американских F-15 и F-16.

«По завершении испытательных полетов израильтяне были весьма впечатлены этим самолетом и всеми его характеристиками», – отмечает западный обозреватель.