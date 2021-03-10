Армянский национальный комитет сообщил о возможном нападении Турции и Азербайджана на Синюк

В последние несколько недель аналитики предупреждают о высокой вероятности новой войны между Арменией и поддерживаемым Турцией Азербайджаном. Последний наращивает военное присутствие на границе республики. Опасениями о возможном нападении с администрацией президента Джо Байдена поделился и Армянский национальный комитет в США.

В заявлении прямым текстом говорится о возможном нападении Баку и Анкары на Сюникский район Армении. В случае, если удастся захватить Сюник, союзники смогут изолировать Ереван от сообщения, сказано в письме.

ANCA просит Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена не быть пассивными наблюдателями и оказать влияние на ход событий - предотвратить нападение Турции и Азербайджана на Сюник.

В обращении также говорится, что в России прекрасно осведомлены о готовящемся нападении на Армению.

Между тем несколько дней назад стало известно о появлении именно в Сюникском районе нового военного объекта РФ. Это может и вправду указывать на то, что Россия в курсе возможной атаки.