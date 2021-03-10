Sohu: США возмутил российский ответ на провокации в районе Севморпути

Сегодня, 14:34

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Sohu: США возмутил российский ответ на провокации в районе Севморпути

Китайские эксперты обозревателя «Sohu» сообщили о действиях России в зоне Северного морского пути, которые привели в ярость США. По мнению аналитиков, таким фактором стало усиление позиций России в Арктике за счет размещения С-400 и перехватчиков Миг-31, против которых у США нет действенного оружия, передает «ПолитРоссия».

Аналитики китайского издания «Sohu» указали, что арктический регион исторически является камнем преткновения для российско-американских отношений, и борьба за то, кто же будет контролировать такую стратегически важную зону, ведется уже много лет. Чтобы доказать свои права на контроль Арктики, Россия разместила в этом регионе десятки истребителей, включая всепогодные перехватчики МиГ-31, которые дополнила ЗРК С-400 «Триумф».

«Такое наращивание военной мощи в Арктике вызвало нервную реакцию у американцев. Они поняли, что теперь не смогут так легко устраивать провокации в Арктике, засылать туда свои корабли и препятствовать действиям российского флота. Тяжело видеть, как такой лакомый кусок просто уплывает из-под носа», - отметили китайские обозреватели.

Эксперты отметили, что Россия последние 2 десятка лет активно работает над развертыванием своих войск в Арктике, а также модернизирует свои многочисленные военные базы в этом регионе.

«Ни для кого не секрет, что Москва связывает большие надежды с Северным морским путём, который в теории сможет создать конкуренцию Суэцкому каналу и даже Малаккскому проливу. Конечно для США это не просто невыгодно, но и даже гибельно», - добавили эксперты.

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