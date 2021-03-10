В Сирии неизвестные напали на американский военный конвой и уничтожили технику

В районе иракского города Фаллуджа неизвестные напали на американский военный конвой.

Как сообщил источник, колонна американских военных переправляла свою технику, передает Аvia.pro .

Неизвестные подорвали по меньшей мере один тягач, который транспортировал бронеавтомобиль. Для подрыва использовалось СВУ. Техника получила серьезные повреждения и уже не сможет эксплуатироваться.

Эксперты, судя по опубликованным с места событий фото, говорят о том, что в ходе нападения был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс «Avenger». Официального подтверждения этой информации не было.

В группировке «Международное сопротивление» взяли на себя ответственность за нападение на американскую военную колону. Больше подробностей касательно этого инцидента в СМИ пока не попало.

Военные аналитики отмечают, что число атак на американских военных возросло сразу после того, как силы США стали активнее наносить удары по позиция проиранских сил в Ираке и Сирии.