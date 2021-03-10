В Сирии неизвестные напали на американский военный конвой и уничтожили технику

В районе иракского города Фаллуджа неизвестные напали на американский военный конвой.
Как сообщил источник, колонна американских военных переправляла свою технику, передает Аvia.pro.
Неизвестные подорвали по меньшей мере один тягач, который транспортировал бронеавтомобиль. Для подрыва использовалось СВУ. Техника получила серьезные повреждения и уже не сможет эксплуатироваться.
Эксперты, судя по опубликованным с места событий фото, говорят о том, что в ходе нападения был уничтожен американский зенитно-ракетный комплекс «Avenger». Официального подтверждения этой информации не было.
В группировке «Международное сопротивление» взяли на себя ответственность за нападение на американскую военную колону. Больше подробностей касательно этого инцидента в СМИ пока не попало.
Военные аналитики отмечают, что число атак на американских военных возросло сразу после того, как силы США стали активнее наносить удары по позиция проиранских сил в Ираке и Сирии.
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