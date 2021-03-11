Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer «испугался» арктических морозов, прервав миссию у российских границ

США обеспокоены активностью вооруженных сил России в Арктике. Поэтому они решили напугать Москву своим стратегическим ракетоносцем «Темный Рыцарь» в Норвегии. Отметим, что бомбардировщики B-1B Lancer, вооруженные противокорабельной ракетой большой дальности AGM-158C LRASM, появились на территории этой страны с целью демонстрации силы. Однако произошел крайне неприятный для ВВС США инцидент - американцы едва не лишись самолета в момент, когда он впервые нанес визит на норвежскую авиабазу Буде в Арктике, которая обеспечивает быстрый доступ бомбардировщиков в Норвежское и Баренцево моря и в Арктический регион.

Там экипаж ракетоносца должен был протестировать возможности взлетно-посадочной полосы, а также провел пробную дозаправку самолета. Однако менее чем через час после совершения дозаправки он был вынужден подняться в воздух из-за неблагоприятных метеорологических условий. Дело в том, что во время полета B-1B Lancer столкнулся с сильными морозами и дальнейший полет мог нанести серьезный ущерб бомбардировщику.

В этой связи аналитики сделали вывод, что деятельность американских ракетоносцев в Арктике будет ограничена очень низкими температурами.