Стали известны результаты судебного заседания по иску расследовательской группы Bellingcat к РИА ФАН (Федеральному агентству новостей). Суд проходил в Нидерландах.

Издание «Политонлайн» попросило главу попечительского совета Медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина прокомментировать результаты заседания. Ответ предпринимателя опубликовали в официальной группе пресс-службы компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Согласно решению амстердамского суда, Федеральное агентство новостей должно удалить сведения об угрозах и предложении взятки сотрудникам редакции со стороны журналистов Bellingcat. По словам Пригожина, руководство ФАН исчерпывающе ответило на претензии, отметив грубое нарушение юридических норм.

«Нет никаких сомнений, что Bellingcat опубликовало недостоверные данные. Здесь нет никаких недосказанностей, - подчеркнул бизнесмен. - Есть одна проблема – иностранные суды охотно принимают иски, зачастую втихую, к российским компаниям, а российские суды стараются избавиться от таких исков. И эта ситуация требует законодательной корректировки».

Пригожин отметил, что в России живут честные люди, не готовые к «хитростям» юриспруденции на Западе. Также он подчеркнул, что Bellingcat финансируется западными спецслужбами и служит рупором для антироссийской пропаганды. Пригожин уверен, что Bellingcat не имеет своей аудитории в России. Их материалы поддерживаются только антироссийскими изданиями вроде «Новой газеты», «Росбалта», «Дождя» и «Эха Москвы».