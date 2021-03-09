Азербайджан может развязать войну с Арменией

Сегодня, 18:44

Ольга Громова

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Азербайджан может развязать войну с Арменией

Аналитик Пол Антонополус на страницах греческого издания Greek City Times предположил, что Азербайджан может развязать новую войну с Арменией. Вопрос вторжения на территорию соседнего государства уже прорабатывается.

Антонополус обрисовал возможный старт новой войны. По его убеждению, новым театром боевых действий будет руководить Турция. При этом Анкара сделает все для того, чтобы Киев на Донбассе, а Баку в Карабахе начали военные операции одновременно - в один и тот же день. Так Эрдоган хочет вынудить Россию пойти на ряд уступок.

Турция посылает в Азербайджан своих сирийских наемников - Баку, разумеется, это отрицает. Но есть свидетельские показания, есть фото. Аналитик уверен, что это указывает на то, что ведется подготовка к вторжению.

«Долгосрочная цель Азербайджана и Турции сделать отдельное, но меньшее по размеру армянское государство, которое будет основано на том, что сейчас является северной Арменией», - уверен Пол Антонополус.

Аналитик допускает, что Азербайджан готовится к захвату Сюника у Армении.

«Близ границы с Арменией уже был замечен турецкий самолет раннего предупреждения и контроля Boeing 737AEW & C. Это же судно — под кодовым названием CENAH01 — было задействовано в первые дни прошлогодней войны», - указывает он на факт, который может служить доказательством подготовки Баку к развертыванию новой военной операции.

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  • Ali
    Этот Попандопулос чего-то покурил.
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