Генсек НАТО заявил об усилении военного присутствия России в Арктике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об увеличении активности Альянса в Арктике в связи с расширением военного присутствия России на Крайнем Севере.

С его слов следует, что это вынужденная мера. РФ расширила свое присутствие в Арктике, поэтому НАТО вынужден прибегнуть к такому же шагу и увеличить свою активность в белом регионе.

«Раньше мы говорили о том, что на Крайнем Севере наблюдается низкий уровень напряженности», - отметил Столтенберг и добавил, что сейчас ситуация изменилась.

В Арктике уже «напряженность выросла».

Это объясняется, в первую очередь, тем, что выросло ее стратегическое значение из-за глобального потепления. Таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, открывает новые торговые маршруты и морские пути. Многие страны нацелились на то, чтобы заполучить контроль над ними.

Тем не менее, по словам генсека, уровень сотрудничества с РФ в Арктике выше, чем где-либо.

«Мы видим усиление военного присутствия России. Но в том же время мы отмечаем, что в некоторых сферах и некоторыми методами мы можем работать совместно с Россией на Крайнем Севере», - констатировал Йенс Столтенберг в ходе видео-мероприятия в Стэнфордском университете.

Ранее обозреватели The National Interest выразили уверенность в том, что в Арктике наступило «соревнование великих держав».