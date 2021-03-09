ВМС НАТО пытаются устроить блокаду ВМФ РФ в Атлантике

Сегодня, 09:54

Ольга Громова

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ВМС НАТО пытаются устроить блокаду ВМФ РФ в Атлантике

В Атлантике военно-морские силы стран-участниц НАТО пытаются устроить блокаду флоту России. Об этом сообщили некоторые СМИ.

В частности, издание «Репортер» пишет, что маневры по блокаде кораблей и субмарин ВМФ РФ в случае их прохода в Атлантический океан уже начали отрабатываться.

Эксперты предположили, что НАТО готовится к блокаде по причине того, что вскоре (уже в 2022 году) на вооружении РФ появятся гиперзвуковые ракеты «Циркон» - они смогут поражать морские цели на удалении до тысячи километров, а по наземным будут в состоянии бить с расстояния до 1,5 тысячи километров. Такая дальность - прямая угроза для Соединенных Штатов, в случае, если запуск будет произведен в Атлантике.

США в такой ситуации, конечно, попробуют добиться полной блокады российского флота. Не пустить суда американцы могут, если перекроют Босфор, Гибралтар и частично другие проходы, в том числе из Арктики.

Джеймс Фого, в прошлом командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке и экс-командующий Объединенных сил в Неаполе, в своем недавнем заявлении отметил, что активность ВМФ РФ заметно возросла, в том числе выросло число маневров подлодок.

Он уверен, что усиление российского флота позволит Москве противостоять союзникам по Организации Атлантического договора.

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