Forbes: Пентагон возродил секретный проект НАТО, угрожающим китайским кораблям и русским танкам

Сегодня, 18:09

Ольга Громова

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Forbes: Пентагон возродил секретный проект НАТО, угрожающим китайским кораблям и русским танкам

Журналисты американской редакции журнала Forbes рассказали о существующем плане Пентагона под названием Assault Breaker 2 («Срыв наступления 2»). Главная цель, которую он преследует, - продумать до мелочей способы уничтожения ударных сил России и Китая на случай войны. Информации о нем практически нет, сокрушаются журналисты. Известно лишь, что это не первый подобный план Минобороны США. Поэтому не исключено, что речь идет о возрождении старого проекта или его продолжении.

Еще в 70-ые годы Альянс, опасаясь мощи Советского Союза, разработал план Assault Breaker. В нем прописана быстрая ликвидация тысяч советских танков и другой бронетехники с целью предотвращения наступления и выигрыша времени, которое можно потратить на мобилизацию подразделений НАТО, отмечает издание переводов ИноСМИ. Боб Уорк, который в 2015 году был замглавой Пентагона, поведал, что предполагалось использование самолетов обнаружения и целеуказания, уничтожающих цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами.

В данный момент Вашингтон озабочен желанием разработать похожий алгоритм борьбы, но уже с Россией, отмечает Forbes.

В докладе военного ведомства, датируемого 2017 годом, говорилось, что Assault Breaker 2, позволит расправиться с кораблями и танками противника, уничтожить его системы ПВО, склады и стратегические объекты.

Из элементов предыдущего плана Штаты располагают ракетами сухопутных войск, авиационными РЛС целеуказания движущихся целей, различными системами наведения. Журналисты уверены, что эти компоненты будут модернизированы и включены в новый проект.

Среди новых элементов Assault Breaker 2 - «невидимые» БПЛА RQ-180, ПО Передовой системы управления боем (ABMS), а также новейшие крылатые ракеты большой дальности.  Также в проект будут включены «сверхумные» бомбы Golden Horde, которые можно применять при использовании тактики «роя».

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