Секретный комплекс РЭБ мгновенно отключил спутниковую навигацию над Сирией, Ливаном и Израилем

Почти два часа минувшей ночью над Сирией, Ливаном и Израилем не работала спутниковая навигация.

Как сообщает Аvia.pro , неизвестная система РЭБ отключила работу GPS над тремя странами.

Такие действия могли быть нацелены на то, чтобы снизить активность израильской военной авиации, поскольку у границ Сирии со стороны Ливана и Израиля были замечены истребители.

Задействовав мощную систему РЭБ, которая, предположительно, могла работать с Дамаска или его окрестностей, удалось заглушить работу навигационных спутников. Это вынудило израильских пилотов посадить истребители.

Работа GPS восстановилась спустя 1,5-2 часа. Но в этот период в воздушном пространстве над указанными районами самолеты летать не могли, поскольку не получали данные системы GPS.

Официальных комментариев касательно произошедшего пока нет. Эксперты отмечают, что систему РЭБ могли задействовать для предотвращения атаки Израиля по Сирии.

Какой именно комплекс был задействован для подавления GPS-сигнала, информации нет. Возможно это мог быть комплекс «Красуха». Но по официальным данным, в Сирии он не используется уже несколько лет.