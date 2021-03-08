Деньги на ветер: конгрессмен США призвал отказаться от истребителей F-35

Сегодня, 15:24

Анна Лисова

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Деньги на ветер: конгрессмен США призвал отказаться от истребителей F-35

Пентагону стоит отказаться от F-35, чтобы сократить свои расходы, а сэкономленные средства можно направить на реализацию более эффективных проектов. Об этом заявил конгрессмен Адам Смит, возглавляющий комитет Палаты представителей США по вооруженным силам, передает РГ

По мнению конгрессмена, учитывая множество недостатков F-35, а также высокую стоимость их обслуживания, нецелесообразно и далее поддерживать этот проект. Смит уверен, что в будущем расходы на F-35 не сократятся, поэтому смысла их и далее держать на вооружении страны не видит. 

Отметим, на днях в США заявили о том, что F-35 так и не стал тем истребителем, который мечтал получить Пентагон. Его цена все еще высока, при этом эффективность F-35 нередко желает лучшего. В ВВС США рассматривают вопрос замены F-35 на другие истребители, чтобы заменить ими и F-16.

Эксперты Popular Mechanics пишут о том, что сейчас стоит вопрос как сделать F-35 более дешевыми в эксплуатации. Пентагон добивается того, чтобы снизить до 2025 года час полета такого истребителя до 25 тыс. долларов. Повысить его эффективность можно за счет увеличения количества оружия на борту. Но как реализовать подобные предложения, специалистам пока непонятно. 

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