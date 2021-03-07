Al Jazeera: США предупредили Египет о недопустимости покупки у России истребителей Су-35

Сегодня, 11:59

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Al Jazeera: США предупредили Египет о недопустимости покупки у России истребителей Су-35

США вынесли предупреждение Египту за контракт с Россией по истребителям Су-35 в виде санкционного давления. Эксперты издания «Al Jazeera» сообщили, что Вашингтон вынес очередное официальное предупреждение Египту о недопустимости сотрудничества Каира с Москвой в сфере приобретения российских истребителей, передает «ИноСМИ».

Катарский журналист обозревателя «Al Jazeera» Махмуд Сами сообщил, что несколько лет назад Россия и Египет подписали контракт на сумму 2 миллиарда долларов по поставке российских истребителей поколения 4++ Су-35 — причем основной причиной обращения Каира за военной помощью к Москве эксперт назвал «сомнения в готовности США поставлять более современные американские истребители F-35».

«Египет готов продолжать диверсификацию поставок вооружений, чтобы не зависеть в этом плане от одного поставщика, однако прерывать контракт с Россией также не входит в стратегические планы Каира. В ответ на это администрация США дала очень чётко понять, что может оказать серьезное санкционное давление, если Египет не разорвет контракт с Россией, и уже вынесла Каиру соответствующее предупреждение», - значится в публикации «Al Jazeera».

Известно, что предупреждением от США стал телефонный разговор министра иностранных дел Египта и госсекретаря США. Несмотря на заверения Министерства иностранных дел Египта об укреплении египетско-американских отношений, это не снизило беспокойство Вашингтона относительно сотрудничества Каира с Москвой. При этом не исключено, что Египет попытается сохранить возможности для маневра в свете угроз для своей национальной безопасности — особенно на фоне усиления роли России и Китая на международной арене.

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